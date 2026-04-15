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/ Nacional / CASO JUDICIAL

El presidente Orsi recibió a la familia de Moisés Martínez en Torre Ejecutiva

A la reunión asistieron dos hermanas de Martínez, recientemente condenado por el asesinato de su padre a 12 años de prisión

15 de abril de 2026 18:28 hs
Las hermanas de Moisés Martínez en la audiencia del pasado 8 de abril

Las hermanas de Moisés Martínez en la audiencia del pasado 8 de abril

Foto: Leonardo Carreño/FocoUY

El presidente Yamandú Orsi recibió en Torre Ejecutiva a dos hermanas de Moisés Martínez, el hombre de 28 años condenado a 12 años de prisión por matar de 15 disparos a su padre.

La familia de Martínez concurrió a la reunión representada por Sara Martínez y Ana Pereira, dos hermanas del joven condenado, informó en primera instancia Telenoche y confirmaron a El Observador fuentes de Presidencia.

El citado medio señaló, además, que la reunión se extendió por unos 40 minutos y que, al retirarse, las jóvenes aseguraron que el presidente está "muy sensibilizado" con el caso.

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También informó que el encuentro fue gestionado por Andrea Tuana, integrante de la organización civil El Paso.

Martínez fue condenado en primera instancia el pasado 8 de abril por homicidio muy especialmente agravado. Su defensa, sin embargo, apeló la condena y ahora el Tribunal de Apelaciones deberá evaluar el caso.

El exabogado de Martínez Marcos Prieto había centrado su estrategia en el pedido de absolución de Martínez, basado en el artículo del Código Penal que establece la posibilidad de eximir de pena a una persona por una serie de razones.

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