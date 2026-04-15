El presidente Orsi recibió a la familia de Moisés Martínez en Torre Ejecutiva

El presidente Yamandú Orsi recibió en Torre Ejecutiva a dos hermanas de Moisés Martínez , el hombre de 28 años condenado a 12 años de prisión por matar de 15 disparos a su padre.

La familia de Martínez concurrió a la reunión representada por Sara Martínez y Ana Pereira , dos hermanas del joven condenado, informó en primera instancia Telenoche y confirmaron a El Observador fuentes de Presidencia.

El citado medio señaló, además, que la reunión se extendió por unos 40 minutos y que, al retirarse, las jóvenes aseguraron que el presidente está "muy sensibilizado" con el caso.

Fiscal del caso Moisés aseguró que la condena es "acorde" a la prueba y que no hay legislación que ampare estos casos

Los argumentos de la Justicia para condenar a Moisés: fue a lo de su padre "con la intención de darle muerte"

También informó que el encuentro fue gestionado por Andrea Tuana , integrante de la organización civil El Paso.

Martínez fue condenado en primera instancia el pasado 8 de abril por homicidio muy especialmente agravado. Su defensa, sin embargo, apeló la condena y ahora el Tribunal de Apelaciones deberá evaluar el caso.

El exabogado de Martínez Marcos Prieto había centrado su estrategia en el pedido de absolución de Martínez, basado en el artículo del Código Penal que establece la posibilidad de eximir de pena a una persona por una serie de razones.