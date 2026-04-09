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Fiscal del caso Moisés aseguró que la condena es "acorde" a la prueba y que no hay legislación que ampare estos casos

El joven había asesinado a su padre luego de enterarse de que había abusado de integrantes de la familia durante años; la defensa pidió la absolución pero la Justicia no dio lugar

9 de abril de 2026 18:35 hs
Archivo: fiscal Sabrina Flores

Archivo: fiscal Sabrina Flores

Inés Guimaraens

La fiscal del caso Moisés, Sabrina Flores, afirmó que no se puede "estar amparando situaciones que no están legalmente amparadas" al referirse a la sentencia de la Justicia que dictó 12 años de prisión para el joven que mató a su padre y al planteo de absolución que hacía la defensa.

Moisés Martínez asesinó de 15 disparos a su padre el 25 de mayo del año pasado luego de enterarse de los abusos que sufrían sus hermanos cuando eran niños y adolescentes. La defensa pidió la absolución del joven mediante el artículo 36 del Código Penal, que establece que el delito puede ser perdonable cuando se efectúa como consecuencia de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, la Justicia no hizo lugar al pedido.

"Creemos que la sentencia es acorde a toda la prueba que se diligenció en el juicio", según la fiscal Flores. "Tenemos que tener en cuenta que estos hechos aberrantes que cometió la víctima del homicidio, que nadie discute que es tremenda la violencia y el abuso sexual que sufrió esa familia, cesaron en el año 2010 cuando a esta persona se le hace una denuncia y va presa", agregó.

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La fiscal recordó que Carlos Martínez, hoy fallecido, fue condenado por estas denuncias. "Cuando esta persona sale de la prisión no surgen nuevos hechos de violencia y no surgen nuevas denuncias hasta que se da el homicidio que se comete contra su persona", añadió Flores en diálogo con Telemundo de Canal 12.

La Fiscalía había pedido durante el juicio 18 años de prisión para Moisés por el homicidio especialmente agravado de su padre. Finalmente la jueza María Noel Odriozola lo condenó a 12 años, fallo al que la familia Martínez apelará.

Durante el juicio, la fiscal Flores y su equipo argumentaron que el foco debía centrarse en la conducta de Moisés, autor del crimen, y no en la de la víctima, su padre, independientemente de que el hombre en el pasado hubiese abusado de sus hijos.

"La sociedad tiene que definir cómo resolver estos casos y si queremos que estos casos sean exonerados tiene que haber una legislación que los ampare", dijo la fiscal del caso. "Hoy en día la legislación que está no dada para amparar y los operadores del sistema tampoco podemos estar amparando situaciones que no están legalmente amparadas", sentenció.

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