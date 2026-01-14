Dólar
La decisión del nuevo técnico de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, con el capitán del equipo, Federico Valverde

El flamante entrenador de los merengues ya impone su impronta y quiere arreglar los problemas de vestuario

14 de enero 2026 - 13:28hs
Federico Valverde y Lamine Yamal

Federico Valverde y Lamine Yamal 

Foto: AFP

Federico Valverde, el capitán de Real Madrid, entró en la primera nómina del flamante técnico, Álvaro Arbeloa, para estar a la orden este miércoles en el encuentro por octavos de final de la Copa del Rey contra Albacete como visitantes. Según se informa desde España, el jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa no jugará más como lateral derecho con su nuevo entrenador.

La decisión de Arbeloa

Álvaro Arbeloa ya tomó una decisión de entrada con el capitán Federico Valverde.

Según informa desde España el diario deportivo Marca, el uruguayo no volverá a jugar como lateral derecho, algo que con Xabi Alonso hizo repetidas veces por las lesiones de Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal.

El propio Valverde en una conferencia de prensa ya había señalado que no quería jugar en esa posición, debido a que no le gusta hacerlo.

El nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa, dirige el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid este martes.
El nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa

El nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa

Según Marca, Federico Valverde no seguirá actuando como lateral derecho bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa. No se siente cómodo y la situación ha generado una tensión que el entrenador quiere rebajar cuanto antes.

El informe indica que el nuevo técnico es consciente del impacto que este tipo de decisiones tiene en el grupo. Por eso optó buscar estabilidad y equilibrio en el vestuario. El mensaje es directo. No forzar más una solución que no convence a una de las piezas clave del equipo.

La respuesta ahora será distinta. Cuando ambos laterales (Alexander-Arnold y Carvajal) no estén disponibles, Arbeloa apostará por futbolistas de la cantera formados en esa posición, y uno de los que ya se nombra es David Jiménez, a quien ya dirigió en Real Madrid Castilla.

