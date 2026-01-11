Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / SUPERCOPA ESPAÑOLA

Barcelona 3-2 Real Madrid: Ronald Araujo volvió al fútbol tras 47 días y fue campeón de la Supercopa Española ante Federico Valverde que se salvó de la roja y salió lesionado; mirá los videos de todo

El primer clásico español del año fue para Barcelona que le volvió a ganar a Real Madrid con la presencia del uruguayo Ronald Araujo, quien retornó tras más de un mes y medio, en tanto que Federico Valverde no jugó bien y se fue lesionado

11 de enero 2026 - 18:35hs
Ronald Araujo levanta la Supercopa Española como capitán de Barcelona tras vencer a Real Madrid en Arabia Saudita

Ronald Araujo levanta la Supercopa Española como capitán de Barcelona tras vencer a Real Madrid en Arabia Saudita

FOTO: AFP
El delantero de Barcelona Raphinha disputa un balón con el mediocampista de Real Madrid Federico Valverde durante la final de la Supercopa Española

El delantero de Barcelona Raphinha disputa un balón con el mediocampista de Real Madrid Federico Valverde durante la final de la Supercopa Española

FOTO: EFE

EN VIVO

Federico Valverde jugó un nuevo partido con Real Madrid este domingo en Yeddah, la capital de Arabia Saudita, enfrentando en el clásico a Barcelona, en el que volvió luego de su problema de salud mental Ronald Araujo y no solo a la convocatoria, sino que entró en los minutos de adición, y ganaron 3-2 la final de la Supercopa Española.

El duelo entre ambos uruguayos dejó un nuevo campeón y el primer título del año 2026 para uno de los dos equipos más grandes de España.

Barcelona formó con García; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde; de Jong, Pedri, López; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. Ronald Araujo aparece por primera vez en el banco luego de su problema de salud.

Por su parte, Real Madrid lo hizo con Courtois; Federico Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinícius Jr y Gonzalo García.

El partido

El encuentro comenzó siendo muy parejo y con pocos avances de ambos equipos.

A los 12 minutos, Vinícius Jr. avisó con el primer remate disparo al arco del partido. El resbalón de Pau Cubarsí le permitió marcharse en velocidad desde campo propio, adentrándose en el área y finalizando con un disparo raso que tapó abajo Joan García.

Cuatro minutos después, el porcentaje de posesión de los blaugranas supera el 75%, haciendo un monólogo con pelota por ahora en el clásico.

En media hora de juego en el King Abdullah Sport City, Real Madrid aguanta a un Barcelona que no encuentra la velocidad de juego y siguen 0-0.

Sobre los 31 minutos, Raphinha abrió el marcador, tras un error en salida de los merengues.

Mirá el gol para el 1-0:

1-0 de Barcelona a Real Madrid

A los 37', Fermín López estuvo a punto de anotar el segundo blaugrana, pero Thibaut Courtois, salvó notablemente.

Barcelona fue mucho más, pero cuando se terminaba el primer tiempo, Vinícius Jr. logró la igualdad para Real Madrid. Iban 45+1'.

Mirá el 1-1 de Vinícius Jr:

1-1 de Real Madrid a Barcelona

Enseguida, Robert Lewandowski estableció el 2-1 esquivando a Courtois sobre los 45+3.

Mirá el 2-1 de Barcelona:

Barcelona 2-1

Pero aún no se terminaba la primera parte intensa, y llegó la igualdad de Real Madrid.

A los 45+5', el juvenil Gonzalo García marcó el empate y finalizaron los primeros 45 minutos.

Mirá el 2-2 de Gonzalo García:

Real Madrid 2-2

El segundo tiempo comenzó con la misma tónica de Barcelona más tirado al ataque.

Sobre los 54 minutos, Vinícius Jr. otra vez anduvo cerca del gol, pero Joan García palmeó la pelota para despejar a córner.

Dos minutos después, Federico Valverde vio la tarjeta amarilla por un empujón a Raphinha y se salvó de la expulsión.

Mirá esa jugada:

Amarilla para Valverde y se salvó de la roja

Rodrygo tuvo una gran ocasión para Real Madrid pero se topo con la estirada de Joan García a los 60 minutos.

Sobre los 67 minutos, Federico Valverde, luego de estirar mucho en la cancha, se fue sustituido demostrando dolor. En su lugar ingresó Arda Guler.

Tan solo 5' después, llegó el tercero de Barcelona a cargo de Raphinha, una de las grandes figuras de la cancha.

Mirá el 3-2 de Raphinha para Barcelona:

Barcelona 3-2

En la hora fue expulsado Frankie de Jong en Barcelona y entonces, ingresó Ronald Araujo por Lamine Yamal sobre los 90+2'. Hacía 47 días que no jugaba, desde el 25 de noviembre cuando cometió un penal ante Chelsea por la Champions League y luego se tomó un tiempo por un tema de salud mental.

Aquí se puede ver el regreso de Ronald Araujo:

Ronald Araujo

Sobre el final del partido y recordando su etapa como capitán, Ronald Araujo fue el encargado de levantar la Supercopa Española frente a todos sus compañeros.

Aquí se puede ver ese momento:

Ronald Araujo levanta la Supercopa Española

