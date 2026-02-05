Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional pidió la revisión de la tarjeta roja al golero Ignacio Suárez en el clásico de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol; mirá los argumentos

El arquero suplente de los albos fue expulsado por el juez Esteban Ostojich al finalizar el alargue de la Supercopa Uruguaya

5 de febrero 2026 - 8:54hs
Ignacio Suárez en Nacional

Ignacio Suárez en Nacional

Foto: Leonardo Carreño

Nacional finalmente tomó la decisión de pedir la revisión de la tarjeta roja que recibió el golero Ignacio Suárez en la pasada final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol el pasado domingo en el Estadio Centenario.

El arquero suplente de los albos fue expulsado por el juez Esteban Ostojich al finalizar el alargue, con resultado 0-0, y en la previa a que comience la tanda de penales en la que los aurinegros fueron ganadores por 4-2, quedándose con el título.

De esa forma, Suárez se perderá el debut de Nacional en el Torneo Apertura el próximo domingo ante Boston River en Florida.

Nacional pide la revisión

Este miércoles, Nacional, que evalúa y analiza cada situación de expulsión de sus jugadores, decidió pedir la revisión de la roja a su golero, quien nuevamente fue expulsado en un clásico y estando de suplente.

Si bien la sanción automática ya está fijada y no es posible apelar, se pidió la revisión a la Comisión Disciplinaria.

El objetivo es que la roja no deje antecedentes para el futuro en el comienzo de una temporada en la que se prevé que Suárez tenga partidos por la participación de Luis Mejía con la selección de Panamá, clasificada al Mundial 2026.

Los argumentos que tiene Nacional para pedir la revisión es que “la prueba gráfica (video) aportada, no surge conducta reprochable de Suárez”, según indicaron a Referí.

Este lunes el directivo tricolor Antonio Palma se manifestó en sus redes para criticar la expulsión que sufrió el arquero.

“Es fácil hablar y dar palo gratuitamente… pero vean las imágenes… ¡Nacho no hizo nada!”, señaló en la red social X donde publicó un video del momento de la expulsión.

“No me gustan las injusticias. No pongo excusas y esto no tiene nada que ver con el resultado del partido, pero las cosas son como son, ¡y siempre voy a defender lo que creo que hay que defender!”, agregó Palma.

Nacional Ignacio Suárez Peñarol

