Situación de calle: Civila asegura que se está aplicando la Ley de Faltas y evaluará la evacuación obligatoria por fuera del invierno

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila , aseguró que la cartera está "aplicando" la Ley de Faltas como una de las herramientas para " ordenar el espacio público " y dijo estar dispuesto a evaluar la instrumentación de la evacuación obligatoria por fuera de los meses de invierno , como sucedió el año pasado con la alerta roja decretada por este tema.

Civila concurrió este martes a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados convocado por la diputada blanca Fernanda Auersperg , jerarca del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante el gobierno pasado.

" Estamos aplicando la Ley de Faltas , que, como ustedes saben, no es una herramienta para atender la situación de calle, sino para ordenar el espacio público, pero la estamos aplicando", aseguró Civila en una rueda de prensa.

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Murió una persona que estaba en situación de calle en el barrio Aguada

El ministro sostuvo que la aplicación de esta norma es en coordinación con el Ministerio del Interior y las intendencias. Y dijo también que se está "aplicando la ley de internación involuntaria (o compulsiva) " que se aprobó en setiembre de 2024 , durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Por otra parte, Civila dijo que está dispuesto a evaluar la evacuación obligatoria de las personas que están en situación de calle por fuera de la alerta roja que se decretó —y se decretará también este año— por el invierno.

"Vamos a aplicar la evacuación obligatoria en la medida en que la alerta roja esté operativa y estamos dispuestos a evaluar esa herramienta u otras herramientas en el futuro sin ningún complejo", subrayó.

El año pasado el gobierno —bajo coordinación de la Presidencia de la República a través del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae)— decretó una alerta roja para personas en situación de calle por los intesos fríos, que abarcó desde el 22 de junio y durante tres meses. Bajo esta alerta, el ministerio retiró a las personas de forma obligatoria ante el peligro inminente de vida.

La semana pasada, en ocasión de la presentación de la Primera Estrategia Nacional de Situación de Calle, el gobierno adelantó que volvería a decretar la alerta roja, pero que el Plan Invierno pasaría a ser un Plan 365, aplicado todo el año.

Si bien no existen datos actualizados sobre la cantidad de personas que hoy están en situación de calle —el último censo fue en 2023 y los resultados fueron cuestionados por el gobierno actual—, en la conferencia de la semana pasada el gobierno expuso algunas cifras: en 2024 la cantidad de personas que habían hecho uso de dispositivos de alojamiento del Mides fueron 11.251 y para el cierre de 2025 habían trepado a 13.597. Es decir, 20% más.

Esto, sin embargo, no quiere decir que haya 13.597 personas en situación de calle, pero es un indicador relevante, tal como señaló el gobierno.

Las medidas anunciadas por el gobierno para atender la problemática incluyen la puesta en marcha de una aplicación para que la ciudadanía reporte los casos de personas en situación de calle, la implementación de más viviendas sociales —con las cuales se pretende alojar a unas tres mil personas para 2028— y la creación de dos mil puestos de trabajo, entre otras cosas.

También se hicieron modificaciones a las vías de comunicación disponibles para la ciudadanía: ahora funciona el 0800 365 000 o el Whatsapp 091 365 000.