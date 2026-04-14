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El 29 de abril, en Salto, jornada histórica del ciclo "Conociendo a nuestros ganaderos del pastizal"

El 29 de abril, en Salto, jornada histórica del ciclo "Conociendo a nuestros ganaderos del pastizal"

14 de abril de 2026 19:53 hs
Salto será sede de un evento que contribuirá a difundir el valor del campo natural, patrimonio de Uruguay, base de la producción ganadera nacional.

Salto será sede de un evento que contribuirá a difundir el valor del campo natural, patrimonio de Uruguay, base de la producción ganadera nacional.

Fotos: G. Sanguinetti

Eso tiene como explicación que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró a 2026 como "Año Internacional de los Pastizales y los Pastores".

Estancia Navidad, en Salto, sede de una jornada especial

Estancia Navidad, de la familia Sanguinetti Vivo, integrante de Augap, será sede de una actividad que, se destacó a El Observador, será histórica dado lo mencionado.

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"Uruguay está mostrando al mundo cómo sus carnes son producidas en pastizales, con una producción de carnes naturales, en ese medioambiente (...), los sommeliers dicen que de acuerdo a lo que comen los animales es el gusto y la terneza de la carne", expresó Guillermo Sanguinetti a El Observador.

Destacó, además, "la resilicencia del campo natural" en Uruguay.

Ubicada en Carumbé, Salto, Estancia Navidad será durante ese 29 de abril un escenario en el que se avanzará en seguir poniendo en valor al campo natural, diferencial que distingue a Uruguay en el mundo.

La organización corresponde a Augap, Alianza del Pastizal e Instituto Plan Agropecuario, con el apoyo de Hereford Uruguay y Marfrig.

Con la presencia de autoridades locales e internacionales, habrá diversas actividades (ver el programa completo más adelante), entre ellas una recorrida por el campo, un almuerzo criollo y conferencias, en una jornada que comenzará con la bienvenida a cargo de la familia anfitriona (Isabel Vivo y Guillermo Sanguinetti), del presidente de Augap, Carlos María Uriarte, y de la coordinadora de Alianza del Pastizal, Daniela Schossler.

Será una jornada en la que, adelantó Sanguinetti, se pondrá el foco en temas de alta relevancia para los productores ganaderos y el país en su conjunto, entre ellos los vinculados a la sanidad animal.

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El contexto

El “Año Internacional de los Pastizales y los Pastores” tiene a Uruguay como país colíder (junto con Mongolia) en las acciones por mandato de la FAO. Desde esa organización se remarcó que los pastizales, que cubren aproximadamente la mitad de las tierras del mundo, albergan una biodiversidad única y a comunidades de pastores cuyo sustento depende de ellos. Los pastores crían animales, contribuyen a la seguridad alimentaria y poseen un patrimonio cultural diverso y conocimientos locales e Indígenas, preservando de esta manera ecosistemas en todo el mundo.

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Programa de actividades en Estancia Navidad

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