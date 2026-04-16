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Dolor en el fútbol europeo por la muerte de Alex Manninger al sufrir un accidente con un tren; el golero austríaco fue compañero de uruguayos en Italia

Manninger, de 48 años, falleció cuando un tren chocó contra su coche mientras cruzaba las vías

16 de abril de 2026 13:03 hs
Alexander Manninger en la Juventus

Alexander Manninger en la Juventus

El arquero austríaco Alexander Manninger, que jugó en Arsenal y en otros equipos destacados, murió este jueves en un accidente de tránsito, informó uno de sus antiguos clubes, el FC Salzburgo.

Manninger, de 48 años, que también formó parte de la selección de Austria, Juventus y Liverpool, entre otros, falleció cuando un tren chocó contra su coche mientras cruzaba las vías en la región de Salzburgo, según informó la agencia de noticias austríaca APA.

"Lamentamos la pérdida de nuestro exguardameta Alexander Manninger, que perdió trágicamente la vida en un accidente de tráfico", publicó el FC Salzburgo en su página de Facebook.

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"Nuestros pensamientos están con su familia y sus amigos. Descansa en paz, Alexander", añadió.

La UEFA, la Federación Austríaca de Fútbol y el Arsenal también expresaron sus condolencias.

"El mundo del fútbol ha perdido a una persona muy especial", señaló la Federación Austríaca de Fútbol en X.

"Todos en el Arsenal estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de nuestro exguardameta, Alex Manninger", publicó el club inglés en X.

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Las circunstancias del accidente, en el que nadie más resultó herido, sigue bajo investigación, según la policía.

Compañero de uruguayos en Italia

Manninger fue compañero de futbolistas uruguayos en equipos en los que jugó en Italia.

En Juventus, club al que defendió entre 2009 y 2012, jugó junto a Martín “Pelado” Cáceres y Jorge "Malaka" Martínez.

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También fue compañero de Federico Magallanes y José María Franco en Torino, en el que jugó en 2003.

Y compartió plantel junto a Richard "Canguro" Porta en Siena, club en el que tuvo dos ciclos.

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