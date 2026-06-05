Metsul monitorea un ciclón extratropical frente al sur de Brasil: qué efectos podría tener en Uruguay

Tras varios días de estabilidad, Uruguay podría registrar un cambio en las condiciones del tiempo a comienzos de la próxima semana , con el retorno de las lluvias y un aumento de la intensidad del viento debido a la formación de un ciclón extratropical frente a las costas del sur de Brasil.

Según informó Metsul Meteorología , el sistema comenzará a desarrollarse entre el lunes 8 y el martes 9 de junio a partir de un centro de baja presión que se desplazará desde el noreste argentino hacia el estado de Rio Grande do Sul.

Los pronósticos actuales indican que el ciclón permanecerá sobre el océano Atlántico y no tendría características extremas. Sin embargo, su cercanía con el Río de la Plata y el sur de Brasil podría favorecer condiciones de mayor inestabilidad en Uruguay, especialmente entre el lunes y el martes.

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El organismo meteorológico brasileño señaló que no se espera un ciclón intenso ni un escenario comparable a otros eventos que provocaron temporales severos en la región , aunque sí prevé lluvias, aumento de la nubosidad y ráfagas de viento en áreas costeras.

Los primeros cambios se sentirán durante el fin de semana con un aumento de la nubosidad y precipitaciones aisladas en territorio gaúcho. La inestabilidad se intensificará el lunes, cuando se esperan lluvias en gran parte del estado brasileño, algunas de ellas moderadas a fuertes.

El martes el ciclón ya estará ubicado sobre el océano Atlántico frente a la costa, manteniendo condiciones de tiempo inestable y generando circulación de aire sobre la región.

Los modelos meteorológicos muestran que el sistema permanecerá sobre el mar y comenzará a alejarse del continente durante el miércoles.

En Uruguay, la evolución del sistema podría favorecer un aumento de la nubosidad, el retorno de las lluvias y un incremento de la intensidad del viento entre el lunes y el martes, aunque los detalles sobre su impacto en el territorio nacional dependerán de la trayectoria definitiva que adopte el ciclón durante los próximos días.