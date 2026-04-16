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Después de confirmar el fichaje del "Picante" Agustín Moreira, el Gil Vicente de Portugal cerró la contratación de otro futbolista uruguayo

Agustín Moreira, que había sonado para Nacional y Peñarol a mediados de 2025, firmó contrato con el club portugués hasta 2029, y ahora se le sumó un compatriota

16 de abril de 2026 13:26 hs
Martín Fernández Benítez, jugador del Gil Vicente de Portugal

Martín Fernández Benítez, jugador del Gil Vicente de Portugal

Este miércoles el Gil Vicente, club de la Primeira Liga de Portugal, confirmó la contratación del "Picante" Agustín Moreira, extremo uruguayo que estaba cedido en el club por Progreso desde julio de 2025, y que ahora firmó un contrato con el equipo europeo hasta 2029.

En las últimas jornadas Moreira se ganó un puesto en el once del Gil, tras un comienzo de curso lastrado por las lesiones. Lleva disputados 17 partidos con el equipo (uno por Copa Portugal y el resto por liga), con dos goles anotados.

Este jueves el club portugués cerró la contratación de otro jugador uruguayo que estaba a préstamo en el club: Martín Fernández Benítez, centrocampista que era propiedad de Boston River y que ahora también firmó contrato hasta 2029.

Sonó para Nacional y Peñarol y ahora se consolida en Portugal: la buena noticia para el "Picante" Agustín Moreira, ex Progreso

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El futbolista de 22 años llegó al club el mismo mes de 2025 que Moreira, y desde entonces jugó 22 partidos de 29 posibles en la liga portuguesa, con un gol y una asistencia en su cuenta personal.

En declaraciones difundidas por las redes oficiales del Gil Vicente, Fernández Benítez habló sobre las dificultades de pasar del fútbol uruguayo al portugués, que "es más rápido, más intenso": "Me costó adaptarme, pero es una adaptación normal que todos los futbolistas tienen al pasar a un fútbol tan grande como el portugués".

"El proyecto es seguir creciendo, al igual que el club, y aportar mi granito de arena para que el Gil Vicente sea mejor", sentenció el volante uruguayo.

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