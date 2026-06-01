Granja: el impacto de la Central Hortícola del Norte inaugurada en Salto tras varios años de inversiones

Inaugurada este sábado 30 de mayo, la Central Hortícola del Norte (CHN) -en la intersección de las rutas nacionales 3 y 31 en Salto- fue concebida como la primera central de servicios hortifrutícolas al norte del Río Negro , beneficiando a todos los actores del sector granja en una región que reúne a más de 780 productores hortícolas registrados .

Según se destacó por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se espera que la central tenga un impacto significativo sobre la cadena hortifrutícola regional, particularmente en Salto, departamento que concentra cerca del 42% de la producción hortícola nacional.

En una nueva Lista Inteligente destacan tres ofertas de tres kilos por $ 100 en La Feria de la UAM

Central Hortícola del Norte: un hito

La puesta en funcionamiento de la CHN constituye un hito para el desarrollo productivo y logístico del litoral norte del país, se indicó, siendo consecuencia de un proceso de trabajo impulsado durante varios años por productores hortifrutícolas organizados, el gobierno departamental y diversos organismos nacionales, entre ellos el MGAP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

Su objetivo es mejorar las condiciones de comercialización, logística, almacenamiento y agregado de valor de la producción regional, fortaleciendo la competitividad de los micro, pequeños y medianos productores, a la vez que aspira a convertirse en un centro de acopio y distribución de frutas y hortalizas para la región norte del país, contribuyendo al abastecimiento de mercados locales y de ciudades cercanas de países vecinos.

El gobierno

La presidencia de la Junta Directiva de la CHN la ejerce Martín de Abreu por la intendencia y la secretaría general le corresponde al MGAP y la ejerce Javier Texeira, con participación además de la Intergremial Salto Hortícola (ISH), un representante de los operadores y un delegado del Congreso de Intendentes en representación de las intendencias del norte del Río Negro.

3827c0b7-612a-4065-8b7a-e4528afc4e1b

Parque agroalimentario en Salto

Durante las etapas iniciales del proyecto, la OPP desempeñó un rol clave mediante apoyo técnico, institucional y financiero.

La iniciativa se desarrolló en el marco del programa Uruguay Más Cerca y del proyecto de competitividad territorial “Avanza Salto Hortícola”, impulsado junto a la ISH, el gobierno departamental y ANDE.

Posteriormente se incorporó al proceso la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) del MGAP.

La infraestructura construida contempla puestos de venta, áreas destinadas a packing, cámaras de frío, espacios de almacenamiento y servicios logísticos.

La inauguración de la CHN representa un ejemplo de articulación entre productores, gobiernos departamentales y el gobierno nacional para promover políticas de desarrollo territorial con impacto económico y social en el interior del país.

La obra se encuentra emplazada en un predio de aproximadamente 90 hectáreas destinado al desarrollo futuro de un parque agroalimentario y logístico multimodal.

En ese contexto, la puesta en marcha de la CHN constituye el primer paso para la consolidación de un polo productivo estratégico para el norte del país.

El financiamiento del proyecto fue posible gracias al aporte conjunto del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) de la OPP, la Intendencia de Salto y el MGAP, a través de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) y el Fondo de Fomento de la Granja.

WhatsApp Image 2026-05-30 at 10.55.02

f42a4353-e7d9-46a2-a559-f673699386ea

Constancia, generosidad y estrategias colaborativas

Desde Presidencia de la República se destacó la presencia en el acto inaugural del presidente de la República, Yamandú Orsi, junto con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim; el ministro de Economía, Gabriel Oddone; el titular de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti; el intendente de Salto, Carlos Albisu; el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera; el intendente de Artigas, Emiliano Soravilla; y el presidente de Mevir, Andrés Lima, entre otras autoridades departamentales y nacionales.

Arim destacó que la puesta en funcionamiento de esta infraestructura representa la concreción de una etapa esperada, impulsada originalmente por los propios productores organizados del departamento de Salto. En ese sentido, remarcó el compromiso sostenido de quienes impulsaron la iniciativa. “Hubo constancia, generosidad y la búsqueda de estrategias colaborativas. Y esa consistencia es lo que hoy se traduce en infraestructura concreta de calidad”, afirmó.

Recordó que la la actividad en ese rubro y en esa zona de Uruguay genera miles de puestos de trabajo y contribuye al abastecimiento de frutas y verduras en todo el país.

WhatsApp Image 2026-05-30 at 12.46.13

WhatsApp Image 2026-05-30 at 10.54.59 (1)

La inversión

El director de la OPP detalló que el proyecto avanzó en etapas con un primer impulso en 2019, por 108 millones de pesos para las obras principales, y una transferencia específica de la OPP por 40 millones de pesos a la intendencia salteña, mediante un convenio firmado en enero de 2020 para la construcción de la central. Se sumó un nuevo financiamiento a través del Fondo de Desarrollo Interior (FDI), en este caso en 2024, de cerca de 8 millones de pesos para mejoras complementarias. El total de aportes fue 115 millones de pesos en una obra de 250 millones de pesos.

bf8c8fbb-5882-4b9f-a96b-23e70b2cf4bc

WhatsApp Image 2026-05-30 at 10.55.00

Asimismo, señaló que la CHN es el resultado de un proceso en el que confluyeron voluntades políticas, recursos públicos, capacidad técnica y la organización de los propios productores.

Destacó especialmente la capacidad de cooperación entre el sector privado, los gobiernos departamentales y el gobierno nacional para concretar una obra de largo plazo, más allá de las diferencias partidarias y los cambios de administración.

“Hoy el norte del Uruguay cuenta con una herramienta nueva. Que su funcionamiento justifique el esfuerzo de los que hicieron posible; que esta central constituya un nuevo comienzo, una plataforma donde apalancar el desarrollo local y nacional”, finalizó.

“En nombre de los productores hortícolas de Salto, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos quienes hicieron posible este proceso”, destacó el representante de la ISH, Eduardo Tenca, en su oratoria.

“Esta central no es solamente una infraestructura moderna ni un avance en la comercialización, es la materialización de un sueño largamente acariciado por generaciones d productores”, prosiguió el delegado.

Con emoción, Tenca subrayó que “cientos de productores y la región se van a beneficiar” con la nueva central y exhortó a que el espacio se consolide como un lugar para el desarrollo comercial local, en primera instancia, para luego diversificar sus ventas hacia el resto del país y el exterior.

Albisu, intendente de Salto, elogió "un ejemplo"

El intendente Albisu felicitó a los productores locales porque se constituyeron como “un ejemplo de perseverancia y resiliencia” con la instalación de la central. Por otra parte, destacó que la iniciativa que se inauguró “es una política de Estado que nació en 2012” con diversas administraciones departamentales y nacionales. En ese marco, subrayó: “Esto es lo que tiene que hacer Uruguay, todos unidos”.

“Estamos haciendo honor a lo que es Uruguay y, en este caso, a lo que es Salto”, finalizó.

01fb89de-e2d9-4943-a50d-e15c98ad5918

WhatsApp Image 2026-05-30 at 10.54.59

_Y3A375516708.jpg