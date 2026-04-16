La batería de contenidos que el INIA anunció para su aporte en la Expo Rural de Melilla

Muestras de frutales y hortalizas, réplicas de ensayos experimentales, charlas técnicas y un espacio dedicado a Converge son algunas de las propuestas que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) anunció se desarrollarán en su área de actividades en la Expo Rural de Melilla .

La exposición, organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), se realizará desde este jueves 16 y hasta el domingo 19 de abril. Es la edición número 15. El costo de la entrada es $ 420 para el público general y $ 250 para excursiones procedentes del interior y estudiantes (deben acreditarse en expomelilla.com.uy ). Los menores de 10 años no pagan. El acceso principal al predio está sobre camino Pérez, frente a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), próximo al km 11,5 de la ruta 5.

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Según se informó a El Observador, el INIA alistó para este año, en el predio de exposiciones de la ARU, un stand que combina investigación aplicada, muestras de frutales y hortalizas, charlas técnicas y un espacio de intercambio y consulta dedicado a las tecnologías con sello INIA Converge.

Aeroponia

Durante los cuatro días (la muestra podrá visitarse de 9 a 19 horas), quienes se acerquen al espacio podrán conocer de primera mano una réplica del ensayo de aeroponía que el instituto desarrolla junto a la empresa Rústikas.Uy, con el fin de mejorar la disponibilidad de semilla certificada de papa de origen nacional.

Con esta técnica las plantas crecen con las raíces en el aire en un ambiente oscuro, sin suelo y en condiciones controladas, lo que permite producir minitubérculos sanos y de calidad a menor costo y en menos tiempo.

Esta propuesta se complementará con muestras de variedades de papa, cebolla, boniato y ajo desarrolladas en los programas de mejoramiento genético de INIA, disponibles durante todos los días de la feria.

INIA Converge

Para los visitantes que deseen conocer tecnologías y desarrollos innovadores del sector, el stand contará con un espacio de intercambio y atención del programa INIA Converge.

Esta iniciativa, cofinanciada con BID Lab y con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), promueve el desarrollo y adopción de soluciones digitales para aumentar la resiliencia al cambio climático.

Actualmente, más de 20 soluciones cuentan con el sello INIA Converge y otras 20 se encuentran en proceso de evaluación.

En este ámbito participarán las empresas Compass Forest, enfocada en la planificación de rutas de extracción forestal mediante inteligencia artificial; Cattler, especializada en gestión integral de datos para mejorar la eficiencia en sistemas ganaderos de feedlot, y AutoLink, que ofrece monitoreo remoto de niveles de agua, bombas, riego y alertas.

Pastoreo ovino en viñedos

Por otra parte, el viernes 17 a la hora 17, los investigadores Andrés Coniberti y Georgina García Inza presentarán los avances y resultados de una innovadora línea de investigación que integra el pastoreo ovino en viñedos, como estrategia para optimizar la sostenibilidad de los sistemas vitivinícolas.

Esta práctica aporta amplios beneficios como el control de malezas, el aporte y ciclado de nutrientes, el aumento de la biodiversidad, la diminución de uso de insumos químicos, de emisiones de carbono y de costos asociados, y la mejora de la comercialización e imagen del sistema.

Exposición de frutales

El sábado 18 desde la hora 10 se desarrollará la 3ª exposición de frutales de hoja caduca y frutales nativos.

Los visitantes podrán conocer y degustar selecciones avanzadas y cultivares destacados de manzano, peral, duraznero y ciruelo, así como de guayabo del país, arazá y guabiyú.

En esta edición se pondrá especial énfasis en el guayabo del país, incluyendo materiales nacionales y neozelandeses, y se realizará una encuesta entre los asistentes para relevar preferencias y percepción de calidad.

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Digitalización en el agro

En paralelo, en el mismo horario, el Ing. Agr. Nicolás Gutiérrez, integrante del equipo de Planificación, Seguimiento y Evaluación de INIA, formará parte del panel de especialistas en agrotecnología sobre tendencias, desafíos y oportunidades de la digitalización en el agro, convocado por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información.

Este ámbito estará orientado a productores y actores del sector, con foco en acercar soluciones tecnológicas concretas.

Desafío Ovino y CIRO Educa

Fuera del stand, INIA participará por tercer año consecutivo del Desafío Ovino y de CIRO Educa, dos propuestas organizadas por el Centro Integral de Reproductores Ovinos (CIRO) junto a diversas instituciones del sector.

La iniciativa busca fomentar el aprendizaje sobre producción ovina, a través de competencias dirigidas a jóvenes y escolares.

El Desafío Ovino se realizará el jueves 16 a la hora 14 horas y está dirigido a estudiantes de 18 a 23 años.

El desafío CIRO Educa tendrá lugar el viernes 17 a la hora 9 horas y está orientado a clases de sexto año de Primaria.

Entre los premios, INIA ofrecerá pasantías y visitas a la estación experimental de Las Brujas, donde se desarrollan algunas de las líneas de investigación en ovinos que lidera el instituto.

De esta forma, concluy el reporte remitido a El Observador, el INIA continúa acercando a diversos públicos las innovaciones, conocimientos y productos que desarrolla para favorecer la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario del Uruguay.