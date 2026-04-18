No son 8 horas: el tiempo exacto de sueño recomendado para evitar la diabetes

Un reciente estudio publicado en la revista científica BMJ Open Diabetes Research & Care determinó que existe una cantidad de horas de descanso ideal para prevenir la resistencia a la insulina. La investigación también derribó el mito sobre los beneficios de recuperar sueño durante el fin de semana.

El análisis, que evaluó los datos de más de 23.000 participantes, observó cómo la duración del descanso nocturno impacta directamente en el metabolismo. Los científicos se enfocaron en la tasa de eliminación de glucosa, un indicador clave para anticipar el riesgo de diabetes tipo 2.

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Los resultados del estudio publicado en marzo de 2026 por el BMJ indicaron que el punto óptimo de descanso nocturno es de exactamente 7 horas y 18 minutos. Alcanzar esta cifra se asoció con una mejor regulación del azúcar en la sangre y una menor resistencia a la insulina.

Por debajo de ese umbral, el riesgo de desarrollar problemas metabólicos aumenta progresivamente. Sin embargo, el trabajo científico también advirtió que exceder esa cantidad de horas de forma habitual genera un efecto negativo similar en el organismo, especialmente en mujeres.

¿Por qué no sirve las horas de recuperación de sueño?

Una de las conclusiones más llamativas de la investigación se centró en la costumbre de dormir más horas los sábados y domingos para compensar el cansancio. El estudio observó que esta práctica solo es beneficiosa bajo ciertas condiciones estrictas.

Para las personas que duermen menos de las 7 horas y 18 minutos recomendadas durante la semana, sumar entre una y dos horas extra el fin de semana ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. En este escenario, el cuerpo logra estabilizar su metabolismo.

Por el contrario, quienes ya alcanzan el tiempo óptimo de sueño de lunes a viernes y deciden dormir de más durante los días libres, presentan un mayor riesgo de alterar su metabolismo. En estos casos, el exceso de descanso resulta perjudicial.

¿Por qué es importante mantener la regularidad de sueño?

Los investigadores concluyeron que las recomendaciones sobre el sueño deben ser personalizadas y que los excesos son tan dañinos como las carencias. La evidencia sugiere que mantener un horario regular es fundamental para proteger el sistema endocrino.

La alteración constante de los horarios crea un círculo vicioso donde el desajuste metabólico interrumpe el patrón de sueño normal. A su vez, ese descanso anormal agrava aún más la salud metabólica a largo plazo.