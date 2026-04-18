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Norris Cole debutó en Peñarol que le ganó con autoridad a Aguada para recuperarse de otra quita de puntos generada por sus hinchas

Mirá cómo quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Peñarol sobre Aguada en la ronda título de la Liga Uruguaya de Básquetbol

18 de abril de 2026 0:17 hs
Norris Cole

Norris Cole

Foto: @BasketCAPuy

Peñarol logró este viernes una importante victoria contra Aguada, 103 a 95, en partido correspondiente a la Liguilla (ronda título) de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026. El aurinegro contó con el debut de Norris Cole, dos veces campeón de la NBA con Miami Heat.

El triunfo era muy necesario para el equipo de Leandro García Morales que venía de perder de local contra Nacional y luego ante Defensor Sporting.

Al aurinegro le sacaron tres puntos, lo multaron y además le cerraron la cancha por 7 partidos.

Brillante triunfo de Nacional sobre Aguada y tremenda remontada para el triunfo de Defensor Sporting ante Peñarol por Liga Uruguaya de Básquetbol

Nueva quita de puntos, cierre de cancha y multa para Peñarol en básquetbol: desde 2018 le sacaron 15 unidades y le cerraron 43 partidos el Palacio Peñarol

Norris, excompañero de LeBron James, debutó con 14 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes. Anotó 5 de 13 tiros de campo y cuando fue a la línea metió dos simples.

Santiago Véscovi fue el goleador de Peñarol con 21 tantos y el dominicano Luis Santos el máximo anotador del partido: 29, a los que añadió 10 rebotes siendo la figura de Aguada.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Peñarol*** 47 29 23 6
Hebraica Macabi 46 30 16 14
Malvín* 46 30 18 12
Nacional* 45 28 19 9
Aguada** 45 29 20 9
Defensor Sporting 44 30 14 16

* Sufrió quita de 2 puntos

**Sufrió quita de 4 puntos

*** Sufrió quita de 5 puntos

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