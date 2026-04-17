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Así quedaron las tablas de los grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, tras el final de la segunda fecha: Nacional se ilusiona y Peñarol preocupa

En la Copa Sudamericana Montevideo City Torque ganó sus dos primeros partidos, mientras que Juventud solo sumó un empate y Boston River perdió ambos encuentros

17 de abril de 2026 11:55 hs
Sebastián Coates y Eric Remedi

Sebastián Coates y Eric Remedi

Este jueves culminó la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, así como también de la Copa Sudamericana, con dos victorias y tres derrotas para los equipos uruguayos.

El club de San Pablo es uno de los cinco equipos que comenzaron la copa con dos victorias, junto a Flamengo (Grupo A), Independiente Rivadavia de Mendoza (Grupo C), Boca Juniors (Grupo D) y Liga de Quito (Grupo G).

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Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores luego de las primeras dos fechas:

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En la Copa Sudamericana el equipo uruguayo que viene en alza es Montevideo City Torque, que venció 2-0 a Palestino en Chile y comenzó el torneo con dos victorias en dos partidos para encabezar el Grupo F

Boston River, en tanto, cayó 1-0 con Millonarios en Bogotá y sumó su segunda derrota consecutiva en el Grupo C, y Juventud de Las Piedras perdió de visita 2-1 con Atlético Mineiro y solo suma un punto, tras empatar con Cienciano en su debut por el Grupo B.

City Torque es uno de los dos equipos que comenzó esta Sudamericana con puntaje perfecto, junto con San Pablo, que está primero en el grupo de Boston River.

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana luego de las primeras dos fechas:

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