La calculadora de Peñarol en la Copa Libertadores: con dos fechas, los carboneros ya comienzan a ver resultados para llegar a octavos o ir a la Copa Sudamericana

Recién van dos fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Peñarol ya comienza a utilizar la calculadora para ver sus posibilidades de avanzar a octavos de final o ir a la Copa Sudamericana.

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Con su empate en el debut ante Independiente Santa Fe en Colombia y la derrota ante Platense este jueves de local en el Campeón del Siglo, el equipo de Diego Aguirre suma un punto y solo está por arriba de los cafeteros en la tabla.

Corinthians de Brasil, próximo rival de los aurinegros, lidera el grupo con dos victorias en sus dos partidos, ante Platense y Santa Fe.

Cinco puntos que condenan a Diego Aguirre en esta crisis futbolística de Peñarol

Además de los tres puntos, Peñarol perdió ante Platense la racha de casi 9 años invicto en el Campeón del Siglo por Copa Libertadores; repasá los números

Los puntajes tras las dos primeras fechas son los siguientes: Corinthians 6, Platense 3, Peñarol 1 y Santa Fe 0.

Los dos primeros del grupo pasan a octavos, el tercero va a la Copa Sudamericana y el cuarto se despide de la actividad internacional.

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores:

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Los partidos que le quedan a Peñarol:

Los partidos que le quedan a Peñarol son los siguientes, con dos de visitante y el cierre con dos de local en el Campeón del Siglo.

30 de abril ante Corinthians de visitante a las 21:00 horas.

7 de mayo ante Platense de visitante a las 19:00 horas.

21 de mayo ante Corinthians de local a las 21: 30 horas.

27 de mayo ante Independiente Santa Fe de local a las 21:30 horas.

Los resultados y las fechas que se vienen:

Para seguir en la Copa Libertadores, Peñarol tiene que sumar puntos de visitante y asegurar los 6 que le quedan de local.

El grupo tiene a Corinthians despegado y de quien se espera que termine como puntero, por lo que los carboneros tendrán un duelo ante Platense por el segundo puesto para avanzar a octavos, mientras que Santa Fe de Pablo Repetto hoy aparece relegado.

Fecha 3

En la próxima fecha, en dos semanas, Peñarol visitará a Corinthians en Brasil, donde deberá intentar rescatar algún punto.

20260417 Peñarol Platense Copa Libertadores 2025. Foto Gastón Britos Focouy (9)

Lo hará con resultado visto de Independiente Santa Fe vs. Platense, que jugarán el día antes en Colombia, donde los carboneros deben esperar que sumen las menos unidades posible con un empate, o que Platense no gane.

Corinthians vs. Peñarol / 30 de abril - 21:00 horas

Independiente Santa Fe vs. Platense / 29 de abril - 21:30 horas

Fecha 4

A la siguiente fecha, Peñarol deberá ir Argentina para jugar ante Platense, partido que puede ser clave y en el que debe ir por la victoria o por lo menos un empate.

El día antes, Corinthians irá a Colombia, donde a los aurinegros le conviene que siga sumando para que no crezcan Platense ni Santa Fe.

Platense vs. Peñarol / 7 de mayo - 19:00 horas

Independiente Santa Fe vs. Corinthians / 6 de mayo - 21:00 horas

Fecha 5

Luego comenzarán las últimas dos fechas, en las que Peñarol será local en el Campeón del Siglo, a la espera de que gane sus dos partidos.

Corinthians' head coach Fernando Diniz speaks with his players during a break in the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Platense and Brazil's Corinthians at the Ciudad de Vicente Lopez stadium in Vicente Lopez, Buenos Aires p Pausa de rehidratación en la Copa Libertadores 2026 Foto: AFP

El primero de ellos será ante Corinthians, partido en el que habrá que ver cómo llegan los brasileños, lo que puede cambiar si ya lograron la clasificación.

Peñarol jugará nuevamente con resultado visto de Platense vs Santa Fe, que se medirán el día antes en Argentina.

Peñarol vs. Corinthians / 21 de mayo - 21:30 horas

Platense vs. Independiente Santa Fe / 20 de mayo - 19:00 horas

Fecha 6

Y en la última fecha, Peñarol deberá sumar los tres puntos ante Independiente Santa Fe y esperar que Cortinthians no ceda unidades de local ante Platense. Por ser los últimos encuentros definitorios, se jugarán a la misma hora.

Peñarol vs. Independiente Santa Fe / 27 de mayo - 21:30 horas

Corinthians vs. Platense / 27 de mayo - 21:30 horas