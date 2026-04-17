Además de los tres puntos, Peñarol perdió ante Platense la racha de casi 9 años invicto en el Campeón del Siglo por Copa Libertadores; repasá los números

El triunfo de Platense por 2-1 ante Peñarol en el Campeón del Siglo, además de ser el primero de los argentinos en su historia en la Copa Libertadores, marcó el fin del largo invicto que tenían los carboneros de local en el principal torneo de clubes de la Conmebol.

El estadio aurinegro se había convertido en un recinto inexpugnable para los visitantes en los últimos años, pero los calamares dieron la sorpresa ante el equipo de Diego Aguirre y gracias a los goles de Guido Mainero y Franco Zapiola consiguieron su primera victoria en el historial del torneo continental, mientras que Matías Arezo marcó el empate parcial de los locales.

En su primer partido en su casa en la actual edición del certamen, Peñarol perdió un invicto de local en la Copa Libertadores que había comenzado en 2017 y que el año pasado había sido destacado por la Conmebol.

Un nuevo gol de Matías Arezo en Peñarol y mucho sufrimiento ante Platense: mirás las principales incidencias del partido de Copa Libertadores

La tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores tras el histórico triunfo de Platense sobre Peñarol

En ese período, los carboneros llegaron a 23 partidos invictos de local por la competencia.

El último triunfo fue ante Racing, el año pasado, por los octavos de final, instancia en la que quedaría eliminado en la revancha en Avellaneda.

David Terans y Nazareno Colombo Peñarol vs Racing Copa Libertadores Peñarol David Terans y Nazareno Colombo FOTO: AFP

Tras el partido de ida, la Conmebol había destacado la racha de los aurinegros. "¡Un invicto que sigue vigente en el Campeón del Siglo!", señalaron.

Esos 23 partidos fueron con 19 victorias y cuatro empates sin conocer la derrota en Uruguay.

Conmebol remarcó en ese entonces que Peñarol llevaba "8 años sin perder como local" por la Libertadores, e incluyó en su imagen la victoria 3-1 contra Botafogo en el partido de vuelta de las semifinales de la edición de 2024, partido que se jugó en el Estadio Centenario porque el Campeón del Siglo estaba suspendido.

El invicto carbonero que se cortó con la derrota ante Platense El invicto carbonero destacado por Conmebol en 2025 y que se cortó con la derrota ante Platense

Por lo tanto, el invicto carbonero acumuló 23 partidos sin derrotas de local, 22 de ellas en su estadio.

La racha había comenzado en 2017 con su victoria por 2-0 ante Jorge Wilstermann por la fase de grupos de la Libertadores de ese año, partido jugado el 22 de mayo y sin público.

0017046533.webp Jorge Wilstermann y Peñarol a puertas cerradas L. Carreño

Dos fechas antes el equipo aurinegro había registrado el que era su único partido perdido hasta el momento en su estadio antes de la caída ante Platense: la derrota 3-2 contra Palmeiras, encuentro recordado por una pelea a golpes de puño que mantuvieron varios jugadores de ambos equipos al final del partido.

0016336806.webp Felipe Melo de Palmeiras le pegó un puñetazo a Matías Mier de Peñarol en la Libertadores 2017

Antes de ese partido Peñarol solo había jugado dos encuentros por Libertadores en su Campeón del Siglo. El carbonero estrenó su estadio en el plano internacional en la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores 2016, con una victoria 4-3 contra Sporting Cristal. Ya en 2017, ganó su primer partido de local por la copa ante Atlético Tucumán, por 2 a 1.

En total, Peñarol jugó hasta el momento 26 partidos en su estadio por la competencia más importante de clubes a nivel sudamericano, de los que ganó 20, empató cuatro y perdió dos.