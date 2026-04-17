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El Observador / COPA LIBERTADORES

Además de los tres puntos, Peñarol perdió ante Platense la racha de casi 9 años invicto en el Campeón del Siglo por Copa Libertadores; repasá los números

La derrota de Peñarol ante Platense marcó el fin de un largo invicto como local por la Copa Libertadores; mirá los números

17 de abril de 2026 8:28 hs
El invicto carbonero que se cortó con la derrota ante Platense

El invicto carbonero que se cortó con la derrota ante Platense

El triunfo de Platense por 2-1 ante Peñarol en el Campeón del Siglo, además de ser el primero de los argentinos en su historia en la Copa Libertadores, marcó el fin del largo invicto que tenían los carboneros de local en el principal torneo de clubes de la Conmebol.

20260417 Peñarol Platense Copa Libertadores 2025. Foto Gastón Britos Focouy (3)

El invicto que comenzó en 2017

En su primer partido en su casa en la actual edición del certamen, Peñarol perdió un invicto de local en la Copa Libertadores que había comenzado en 2017 y que el año pasado había sido destacado por la Conmebol.

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En ese período, los carboneros llegaron a 23 partidos invictos de local por la competencia.

El último triunfo fue ante Racing, el año pasado, por los octavos de final, instancia en la que quedaría eliminado en la revancha en Avellaneda.

David Terans y Nazareno Colombo Peñarol vs Racing Copa Libertadores Peñarol
David Terans y Nazareno Colombo

David Terans y Nazareno Colombo

Tras el partido de ida, la Conmebol había destacado la racha de los aurinegros. "¡Un invicto que sigue vigente en el Campeón del Siglo!", señalaron.

Esos 23 partidos fueron con 19 victorias y cuatro empates sin conocer la derrota en Uruguay.

Conmebol remarcó en ese entonces que Peñarol llevaba "8 años sin perder como local" por la Libertadores, e incluyó en su imagen la victoria 3-1 contra Botafogo en el partido de vuelta de las semifinales de la edición de 2024, partido que se jugó en el Estadio Centenario porque el Campeón del Siglo estaba suspendido.

El invicto carbonero que se cortó con la derrota ante Platense
El invicto carbonero destacado por Conmebol en 2025 y que se cortó con la derrota ante Platense

El invicto carbonero destacado por Conmebol en 2025 y que se cortó con la derrota ante Platense

Por lo tanto, el invicto carbonero acumuló 23 partidos sin derrotas de local, 22 de ellas en su estadio.

La racha había comenzado en 2017 con su victoria por 2-0 ante Jorge Wilstermann por la fase de grupos de la Libertadores de ese año, partido jugado el 22 de mayo y sin público.

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Jorge Wilstermann y Peñarol a puertas cerradas
Jorge Wilstermann y Peñarol a puertas cerradas

Dos fechas antes el equipo aurinegro había registrado el que era su único partido perdido hasta el momento en su estadio antes de la caída ante Platense: la derrota 3-2 contra Palmeiras, encuentro recordado por una pelea a golpes de puño que mantuvieron varios jugadores de ambos equipos al final del partido.

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Felipe Melo de Palmeiras le pegó un puñetazo a Matías Mier de Peñarol en la Libertadores 2017
Felipe Melo de Palmeiras le pegó un puñetazo a Matías Mier de Peñarol en la Libertadores 2017

Antes de ese partido Peñarol solo había jugado dos encuentros por Libertadores en su Campeón del Siglo. El carbonero estrenó su estadio en el plano internacional en la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores 2016, con una victoria 4-3 contra Sporting Cristal. Ya en 2017, ganó su primer partido de local por la copa ante Atlético Tucumán, por 2 a 1.

En total, Peñarol jugó hasta el momento 26 partidos en su estadio por la competencia más importante de clubes a nivel sudamericano, de los que ganó 20, empató cuatro y perdió dos.

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