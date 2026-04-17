Un nuevo gol de Matías Arezo en Peñarol y mucho sufrimiento ante Platense: mirás las principales incidencias del partido de Copa Libertadores

Peñarol perdió este jueves 2-1 contra Platense en el Campeón del Siglo en la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

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Guido Mainero abrió la cuenta para Platense a los 21' con un implacable golpe de cabeza.

Franco Escobar concedió mucho espacio para que se sacara un centro cómodo y el capitán del Calamar le ganó de arriba a Maximiliano Olivera.

¡¡GOL HISTÓRICO DEL CALAMAR!! ¡¡GUIDO MAINERO ANOTÓ EL PRIMER GOL DE LA HISTORIA DE PLATENSE EN LA #LIBERTADOES !! ¡1-0 Y FESTEJO A LO CRISTIANO RONALDO! Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8L71YTx75X

La tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores tras el histórico triunfo de Platense sobre Peñarol

Nueva quita de puntos, cierre de cancha y multa para Peñarol en básquetbol: desde 2018 le sacaron 15 unidades y le cerraron 43 partidos el Palacio Peñarol

El golero Matías Borgogno fue una de las grandes figuras del triunfo del equipo argentino.

Si bien Peñarol no generó mucho en ataque, en las pocas que tuvo se encontró con un guardamente muy firme y seguro. Sobre el filo del primer tiempo le ahogó el gol a Olivera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044947652568101112&partner=&hide_thread=false ¡ATAJADÓN DE BORGOGNO PARA EVITAR EL GOL DE PEÑAROL!



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Matías Arezo empató en el segundo tiempo tras gran asistencia de Luis Angulo. Fue la única jugada elaborada de Peñarol en el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044957273852715174&partner=&hide_thread=false ¡APARECIÓ EL GOLEADOR PARA EMPATARLO! Gran corrida de Luis Angulo y GOL de Matías Arezo para el 1-1 de Peñarol vs. Platense.



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Peñarol pudo seguir de largo pero Eric Remedi cometió un penal poco creíble.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044957971822600365&partner=&hide_thread=false ¡PENAL PARA PLATENSE POR MANO DE REMEDI!



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Franco Zapiola lo cambió por gol y Platense pasó otra vez a ganar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044958409552801999&partner=&hide_thread=false ¡LA LOCURA DEL CALAMAR ES TOTAL! ZAPIOLA NO SE PUSO NERVIOSO Y DEFINIÓ CON JERARQUÍA PARA EL 2-1 DE PLATENSE VS. PEÑAROL.



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La única chance clara que Peñarol tuvo para empatar llegó segundos después del ingreso de Abel Hernández, quien mano a mano, no pudo con el solvente Borgogno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044961544446919097&partner=&hide_thread=false ¡¡TAMBIÉN QUIERE SER FIGURA!! ATAJADÓN DE BORGOGNO PARA EVITAR EL 2-2 DE PEÑAROL ANTE PLATENSE.



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Peñarol extrañó sobremanera a Leonardo Fernández y en tiempo agregado hubo un tiro libre ideal para su perfil. Lo tiró Mauricio Lemos. Lejos y afuera.