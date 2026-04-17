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Un nuevo gol de Matías Arezo en Peñarol y mucho sufrimiento ante Platense: mirás las principales incidencias del partido de Copa Libertadores

Mirá los goles y las principales jugadas del partido que Peñarol perdió contra Platense por Copa Libertadores

17 de abril de 2026 0:53 hs
Matías Arezo

Matías Arezo

Peñarol perdió este jueves 2-1 contra Platense en el Campeón del Siglo en la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

Guido Mainero abrió la cuenta para Platense a los 21' con un implacable golpe de cabeza.

Franco Escobar concedió mucho espacio para que se sacara un centro cómodo y el capitán del Calamar le ganó de arriba a Maximiliano Olivera.

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El golero Matías Borgogno fue una de las grandes figuras del triunfo del equipo argentino.

Si bien Peñarol no generó mucho en ataque, en las pocas que tuvo se encontró con un guardamente muy firme y seguro. Sobre el filo del primer tiempo le ahogó el gol a Olivera.

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Matías Arezo empató en el segundo tiempo tras gran asistencia de Luis Angulo. Fue la única jugada elaborada de Peñarol en el partido.

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Peñarol pudo seguir de largo pero Eric Remedi cometió un penal poco creíble.

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Franco Zapiola lo cambió por gol y Platense pasó otra vez a ganar.

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La única chance clara que Peñarol tuvo para empatar llegó segundos después del ingreso de Abel Hernández, quien mano a mano, no pudo con el solvente Borgogno.

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Peñarol extrañó sobremanera a Leonardo Fernández y en tiempo agregado hubo un tiro libre ideal para su perfil. Lo tiró Mauricio Lemos. Lejos y afuera.

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