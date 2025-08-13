Peñarol estiró su invicto por Copa Libertadores en el Campeón del Siglo y Conmebol lo destacó en redes: ¿a cuántos partidos llegó?

Con su victoria 1-0 ante Racing de este martes, Peñarol dio un gran paso en su serie por los octavos de final de la Copa Libertadores , y volvió a demostrar que se hace fuerte en su estadio Campeón del Siglo cuando juega por ese torneo.

Este miércoles la cuenta oficial de X de la Copa Conmebol Libertadores destacó que Peñarol alcanzó los 23 partidos invicto de local por esa competencia.

"¡Un invicto que sigue vigente en el Campeón del Siglo!", se lee en el tuit de la copa, que destaca que el carbonero acumula 19 victorias y cuatro empates sin conocer la derrota en Uruguay.

Conmebol remarcó que Peñarol lleva "8 años sin perder como local" por la Libertadores , e incluye en su imagen la victoria 3-1 contra Botafogo en el partido de vuelta de las semifinales de la edición de 2024, partido que se jugó en el Estadio Centenario porque el Campeón del Siglo estaba suspendido.

COPA LIBERTADORES A la medida de Peñarol y como manda la historia: con carácter, el aurinegro vuelve a soñar en la Copa Libertadores e hizo pasar mal a Racing en el CDS

OCTAVOS DE FINAL El uno por uno de Peñarol contra Racing por Copa Libertadores: Javier Méndez se hizo fuerte en un trámite áspero y luchado

Por lo tanto, el invicto carbonero acumula 23 partidos sin derrotas de local, 22 de ellas en su estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/1955484062052913433&partner=&hide_thread=false ¡Un invicto que sigue vigente en el Campeón del Siglo!



@OficialCAP llegó a los 23 partidos sin derrotas.



19 victorias

4 empates#GloriaEterna pic.twitter.com/oVkC6nlpa6 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 13, 2025

Esta racha de Peñarol comenzó en 2017, con su victoria por 2-0 ante Jorge Wilstermann por la fase de grupos de la Libertadores de ese año.

Dos fechas antes el equipo uruguayo registró su único partido perdido hasta el momento en su estadio: la derrota 3-2 contra Palmeiras, encuentro recordado por una pelea a golpes de puño que mantuvieron varios jugadores de ambos equipos al final del partido.

Antes de ese partido Peñarol solo había jugado dos encuentros por Libertadores en su Campeón del Siglo. El carbonero estrenó su estadio en el plano internacional en la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores 2016, con una victoria 4-3 contra Sporting Cristal. Ya en 2017, ganó su primer partido de local por la copa ante Atlético Tucumán, por 2 a 1.

En total, Peñarol jugó 25 partidos en su estadio por la competencia más importante de clubes a nivel sudamericano, de los que ganó 20, empató cuatro y solo perdió uno.