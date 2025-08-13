Washington Aguerre no se olvida de Peñarol y subió un posteo tras la victoria aurinegra sobre Racing por Copa Libertadores

Peñarol se llevó tres puntos de oro este martes cuando derrotó 1-0 a Racing de Avellaneda, vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Mientras tanto, al término del encuentro, el exarquero aurinegro, Washington Aguerre, hizo un posteo desde Colombia.
