Washington Aguerre no se olvida de Peñarol y subió un posteo tras la victoria aurinegra sobre Racing por Copa Libertadores

El exarquero de Peñarol, Washington Aguerre, vibró a su manera desde Colombia y demostró que no se olvida de Peñarol; de esa manera, subió un posteo tras la victoria aurinegra sobre Racing por Copa Libertadores

13 de agosto 2025 - 13:11hs
Washington Aguerre con Independiente Medellín&nbsp;

Washington Aguerre con Independiente Medellín 

Peñarol se llevó tres puntos de oro este martes cuando derrotó 1-0 a Racing de Avellaneda, vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Mientras tanto, al término del encuentro, el exarquero aurinegro, Washington Aguerre, hizo un posteo desde Colombia.

Washington Aguerre no se olvida de Peñarol

A principios de este mes, Washington Aguerre sufrió una dura lesión en el entrenamiento de su nuevo club, Independiente Medellín de Colombia.

El uruguayo se sacó el hombro y tiene para un mes de recuperación.

El arquero, quien no se fue en buenos términos de Peñarol con el presidente Ignacio Ruglio, de todas maneras, mostró que no se olvida de su exequipo.

Luego de la victoria aurinegra sobre Racing de Avellaneda por Copa Libertadores, desde Colombia subió un posteo.

Fue el mismo que había subido el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, previo al encuentro contra los argentinos, con el puño levantado.

Aquí se puede ver el posteo de Washington Aguerre, quien no se olvida de Peñarol:

aguerre
El posteo de Washington Aguerre desde Colombia, luego del triunfo de Pe&ntilde;arol sobre Racing por Copa Libertadores

El posteo de Washington Aguerre desde Colombia, luego del triunfo de Peñarol sobre Racing por Copa Libertadores

Peñarol Washington Aguerre Racing Copa Libertadores Independiente Medellín

