Washington Aguerre no se olvida de Peñarol y subió un posteo tras la victoria aurinegra sobre Racing por Copa Libertadores

Peñarol se llevó tres puntos de oro este martes cuando derrotó 1-0 a Racing de Avellaneda, vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Mientras tanto, al término del encuentro, el exarquero aurinegro, Washington Aguerre, hizo un posteo desde Colombia.

Los mirasoles ganaron un partido muy disputado y en un campo de juego que no estaba en las mejores condiciones.

Como informó Referí, la mala noticia para los carboneros fue la salida a los 20 minutos de su figura, Leonardo Fernández, quien experimentó un esguince de rodilla y es casi un hecho que no estará en la revancha el martes que viene en Avellaneda.

Aparte de esto, Peñarol lleva una considerable cifra ganada en lo que va de esta edición de la Copa Libertadores de América.

Washington Aguerre no se olvida de Peñarol

A principios de este mes, Washington Aguerre sufrió una dura lesión en el entrenamiento de su nuevo club, Independiente Medellín de Colombia.

El uruguayo se sacó el hombro y tiene para un mes de recuperación.

El arquero, quien no se fue en buenos términos de Peñarol con el presidente Ignacio Ruglio, de todas maneras, mostró que no se olvida de su exequipo.

Luego de la victoria aurinegra sobre Racing de Avellaneda por Copa Libertadores, desde Colombia subió un posteo.

Fue el mismo que había subido el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, previo al encuentro contra los argentinos, con el puño levantado.

Aquí se puede ver el posteo de Washington Aguerre, quien no se olvida de Peñarol: