Tres rutinas matinales para vivir mejor y cuatro opciones para celebrar a los más chicos en su día: las recomendaciones de Picnic

Ya hemos hablado alguna vez en Pícnic sobre las ahora famosas “zonas azules” , lugares del planeta en los que vivir más de 100 años no es una excepción. Están en Grecia, Japón, Italia, Costa Rica y Estados Unidos , y allí la vida longeva y la vejez en buenas condiciones no es solo un tema de herencia genética, sino sobre todo de hábitos diarios que terminan cuidando mejor del cuerpo la mente y el espíritu, según demuestran varias investigaciones sobre el tema.

Desde hace más de una década se han realizado estudios en cinco regiones: Okinawa (Japón), Barbagia (Cerdeña), Nicoya (Costa Rica), Icaria (Grecia) y Loma Linda (California). Estas fueron identificadas en base a análisis demográficos (registros de nacimientos y defunciones), verificación de edades con documentos oficiales y estudios de campo sobre estilo de vida, alimentación y vida en comunidad.

Lo que se descubrió fue que hay algo que acerca a estas comunidades en particular, y es lo que hacen al comenzar el día . No todos hacen lo mismo ni de la misma manera, pero hay algunos patrones que se repiten por tradición, ritos religiosos u otras razones, según leí en estos días en un artículo del médico oncólogo Michael Hunter.

1. Meditación consciente. El apuro no es protagonista de las mañanas en estos lugares. Cinco minutos en calma, dedicados tan solo a respirar o a escuchar los sonidos del ambiente, bastan para reducir estrés y enfocar la mente.

2. Desayuno nutritivo. Las dietas de moda van y vienen pero no llegan a estas zonas donde la primera comida del día es rica en frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. Nada de ultraprocesados ni calorías vacías. La clave es saber de dónde viene lo que comes en el desayuno. Es fácil saber de dónde viene el pan artesanal (de panadería o hecho en casa), las frutas y verduras, los huevos, el queso. No tengo idea de dónde vienen los cereales azucarados ni las galletitas dulces. Si no sé de dónde vienen tampoco sé qué contienen.

3. Movimiento suave. Antes de abrir la computadora, la gente de estas zonas ya se movió durante un rato. No viven al ritmo de los 10.000 pasos, pero caminan unas cuadras, hacen estiramientos o algo de trabajo físico. No se agotan, tan solo activan la circulación y preparan músculos y articulaciones para el día.

4. Conexión y comunidad. Desayunar en familia, saludar al vecino, realizar una actividad con otras personas, es otra de las rutinas que enriquecen las mañanas. La conexión social fortalece el sistema inmune, mejora el ánimo y, según la ciencia, puede alargar la vida, dice Hunter.

Si te interesa el tema te recomiendo que veas la serie documental Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules , cuatro capítulos disponibles en Netflix. Gracias por la lectura y que tengas una buena semana, con despertares productivos.

Para ver

11-22-63 . Una mini serie sobre viajes en el tiempo (sin ninguna máquina) basada en un librazo del genial Stephen King, para mí es siempre un planazo. Esta ya tiene sus años y por alguna razón no la había ubicado en Amazon Prime Video, donde se puede ver. De alguna manera logra combinar lo que parece agua y aceite: ciencia ficción y drama histórico. James Franco interpreta a un profesor que viaja al pasado, con la misión de impedir el asesinato de John F. Kennedy, aunque pronto descubre que cambiar la historia implica lidiar con un pasado que no quiere ser alterado.

11-22-16-hulu-warner-bros

Los padres. Estoy monotemática con el tema de los viajeros en el tiempo, pero acaba de estrenar, y está muy buena, Blood of my blood, la precuela de la muy entretenida y bien producida Outlander que va por su séptima temporada y terminará en la octava, a principios de 2026. La nueva serie comienza con la historia de los padres de Claire (también viajeros en el tiempo, como ella) y de Jaimie. Como siempre en este micro mundo que combina pasado, presente y lo del medio, hay mucho de Escocia (clanes y violencia), muchas escenas pasionales y mucha historia.

FotoJet-2025-07-10T145339.045

Asesinadas. El true crime está de moda lo que, inevitablemente, genera contenidos de los buenos y muchos de los malos. La miniserie documental de cuatro capítulos The Yogurt Shop Murders (se puede ver en HBO MAX) es uno de los buenos, una reconstrucción 34 años después de un suceso horrendo e inesperado en la ciudad Austin, donde cuatro adolescentes fueron asesinadas frente a una tienda de venta de yogurt helado. Lo que logra esta producción es trascender el formato típico del true crime y relatar con empatía el dolor persistente y la búsqueda de sentido, compleja cuando no hay respuestas.

405ed14e-6a00-40f1-b98e-1395e516969e_1920x1080

Biblioteca. Encontré por casualidad una película francesa que me gustó mucho, basada en el bestseller de David Foenkinos. La biblioteca de los libros olvidados se puede ver en A&E (en las plataformas online de los servicios de TV para abonados), y es la historia de una joven editora que descubre una novela magistral escrita por Henri Pick. El señor se dedicaba a hacer pizzas y, según su viuda, jamás lo había visto leer. Cuando la novela se convierte en un éxito de ventas, un crítico literario escéptico y obstinado se une a la hija de Pick para desentrañar el misterio.

3320474.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx-h_2019

Para aprender

Parlez-vous français? Speak English? Parli italiano?

Estoy aprendiendo italiano para hacerle honor a mis apellidos y para no pasar más vergüenza cada vez que entro a Italia con el pasaporte italiano :) Hablando en serio, aprender un nuevo idioma en la adultez también es posible y además puede ser muy divertido. Más allá de mi experiencia, te recomiendo varias herramientas que pueden ayudarte a aprender un idioma, aunque casi siempre hacen falta clases con profesores que realmente lo saben enseñar.

Duolingo . Esta app, que se puede usar tanto en el teléfono como en la computadora, cada vez está mejor y es un gran recurso para practicar. Parece un juego y te da “premios” como uno, pero al mismo tiempo te graba a fuego nuevo vocabulario, tiempos verbales y modismos del idioma que elijas, que además tienen unos cuántos. La versión gratuita es más que suficiente, sobre todo si tenés paciencia para bancar los avisos; la versión paga tiene un precio razonable y se aprovecha mucho.

pexels-ling-app-387368942-14814047

Babbel. Está aplicación ofrece lecciones que funcionan como un libro de texto interactivo de idiomas. Podés escuchar, hablar, escribir y leer, pero también aprender conceptos gramaticales (en inglés, no importa qué estás estudiando). Para acceder a su mejor funcionalidad hay que pagar y ofrece acceso tanto a clases individuales como a clases en grupos pequeños (de hasta seis estudiantes), impartidas por profesores profesionales de idiomas.

Memrise. Es un servicio más light pero al mismo tiempo entretenido, porque se basa en videos cortos de hablantes nativos, lo cual es súper útil porque todos los idiomas tienen acentos muy diferentes. Tiene una versión gratuita limitada, que incluye una biblioteca de videos donde podés ver conversaciones más largas.

Chat GPT ( o la IA que uses). Una vez que comenzaste a estudiar y sabés qué pedirle a la IA, es una gran aliada a la hora de plantear ejercicios para practicar temas específicos, así como para corregir textos y responder dudas. También ayuda mucha a la hora de entender las reglas del idioma que estás aprendiendo, e incluso hace fichas bien visuales y claras de entender para recordarlas mejor.

YouTube. Para casi cualquier idioma existe un podcast de una persona que habla el idioma de forma nativa pero pensado para quienes están aprendiendo, en diferentes niveles. Yo estoy escuchando uno de italiano para principiantes y me ayudo muchísimo a adquirir vocabulario, entender y aplicar mejor todo lo que aprendo en frases coherentes.

Para los más chicos

Este domingo festejamos a los más chiquitos y hay muy buenos planes para disfrutar con ellos.

En Parque Capurro, con juegos al aire libre, talleres de pintura y actividades recreativas, de 13 a 16 horas, con entrada libre y gratuita.

Este sábado 16 y domingo 17 se hace La Remontada de Todos , una movida con juegos, música en vivo, foodtrucks, cometas, feria y más. Es en el Parque de la Amistad (Buceo), con entrada libre.

pexels-lorenzo-manera-686693293-32646283

Jugando en el Molino es la actividad que propone el Molino de Pérez, para niñas de entre 6 y 11 años. Solo hay 60 cupos disponibles y hay que inscribirse acá . Habrá juegos, música, arte y talleres

En el Centro también habrá una linda movida que incluye la presentación estelar de Ruperto Rocanrol, en la Plaza del Entrevero, a las 14.15 hs del sábado 16. Todos estan actividades forman parte de la Peatonal de las Infancias, que organiza Paseo Centro en la principal avenida capitalina, desde J. H y Obes hasta Cuareim, de 11 a 15 hs. Acá podés ver cada uno de los espectáculos, clases y concursos. No te olvides de tomar un rico chocolate a beneficio de la Fundación Pérez Scremini.

Una pausa analógica

Estar de recreo también es permitirse un tiempo para hacer todo o nada, sin que una notificación de Whatsapp, Instagram o lo que sea que invada tu teléfono, te robe el ensueño. Algo así es lo que propone Charco Unplugged , una tarde analógica para leer, compartir y disfrutar del tiempo sin apuros, sin celulares, sin notificaciones.

charco

Esa es la consigna y vos decidís si querés leer el libro que tenés pendiente desde hace semanas o uno nuevo que encontrarás en la librería de este precioso centro cultural. También habrá chocolate caliente y muy buena música, a cargo del gran GalgoMundo , que transmitirá en vivo toda la tarde desde el patio.

Otra gran opción será elegir un libro de una mesa con títulos para leer en una tarde, con 15% de descuento. Desde las 18 hs habrá juegos de mesa al mando de

Este sábado 16 de 15 a 20 hs.

Chau chau, adiós

Al principio conversamos sobre cómo vivir más y mejor con simples rutinas que podemos sumar a nuestras jornadas sin demasiado esfuerzo. Pero por encima de todo eso está lo que decidimos hacer con nuestra vida. "Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”, escribió alguna vez Victor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. El propósito es el camino y el destino final, y no siempre es sencillo detectarlo. Buena semana.