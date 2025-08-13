Boston River ya fijó los precios y vende las entradas a hinchas y socios de Peñarol para el partido del viernes en Florida por el Torneo Clausura

Javier Méndez de Peñarol ante Felipe Chiappini de Boston River por el Torneo Apertura

Peñarol consiguió la victoria que buscaba este martes a la noche, al derrotar a Racing de Avellaneda 1-0 y pegar primero en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ahora, los aurinegros ya piensan en el encuentro del viernes ante Boston River por la tercera fecha del Torneo Clausura. Los rojiverdes ya pusieron a la venta las entradas a precios accesibles.

Los comandados por Diego Aguirre ganaron un partido muy disputado y complicado en un campo de juego que no estaba en las mejores condiciones.

Como informó Referí, la mala noticia para los carboneros fue la salida a los 20 minutos de su figura, Leonardo Fernández, quien experimentó un esguince de rodilla y es casi un hecho que no estará en la revancha el martes que viene en Avellaneda.

Para el encuentro del próximo viernes contra Boston River, se espera que Diego Aguirre juegue prácticamente con un equipo B, debido a que piensa en la revancha contra Racing del martes que viene a la hora 21.30 en el Cilindro de Avellaneda.

No obstante ello, Peñarol pretende mantener la punta de la tabla del Torneo Clausura, ya que viene de derrotar a Progreso y a Nacional, en un clásico que terminó en goleada, por 3-0.

Además de la baja de Leonardo Fernández, Diego Aguirre no podrá contar con otra de sus figuras.

Boston River ya fijó este miércoles los precios para dicho partido -que se disputará en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida- y vende entradas.

Los mismos para los hinchas y socios de Peñarol son los siguientes: generales $ 850 y socios $ 600. Los menores de 12 años inclusive acompañados por un mayor, ingresan gratis. Por su parte, los socios de Boston River ingresan gratis.

En este link se pueden adquirir las entradas para el encuentro del viernes.