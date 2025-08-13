Dólar
CLAUSURA

Boston River ya fijó los precios y vende las entradas a hinchas y socios de Peñarol para el partido del viernes en Florida por el Torneo Clausura

Boston River será un rival de cuidado para Peñarol este viernes por la tercera fecha del Torneo Clausura en Florida; los rojiverdes ya fijaron los precios y venden las entradas a hinchas y socios aurinegros para el partido

13 de agosto 2025 - 14:52hs
Javier Méndez de Peñarol ante Felipe Chiappini de Boston River por el Torneo Apertura

FOTO: @bostonriver

Peñarol consiguió la victoria que buscaba este martes a la noche, al derrotar a Racing de Avellaneda 1-0 y pegar primero en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ahora, los aurinegros ya piensan en el encuentro del viernes ante Boston River por la tercera fecha del Torneo Clausura. Los rojiverdes ya pusieron a la venta las entradas a precios accesibles.

Los precios de las entradas ante Boston River y dónde comprarlas

Para el encuentro del próximo viernes contra Boston River, se espera que Diego Aguirre juegue prácticamente con un equipo B, debido a que piensa en la revancha contra Racing del martes que viene a la hora 21.30 en el Cilindro de Avellaneda.

Diego Aguirre
PEÑAROL

Además de Leonardo Fernández, el jugador que no podrá jugar con Peñarol el viernes ante Boston River por el Torneo Clausura

Matías Arezo
PEÑAROL

Mirá la importante cifra de dinero que se aseguró Peñarol de parte de Conmebol en lo que va de la Copa Libertadores, tras vencer a Racing por los octavos de final

No obstante ello, Peñarol pretende mantener la punta de la tabla del Torneo Clausura, ya que viene de derrotar a Progreso y a Nacional, en un clásico que terminó en goleada, por 3-0.

Además de la baja de Leonardo Fernández, Diego Aguirre no podrá contar con otra de sus figuras.

Boston River ya fijó este miércoles los precios para dicho partido -que se disputará en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida- y vende entradas.

Los mismos para los hinchas y socios de Peñarol son los siguientes: generales $ 850 y socios $ 600. Los menores de 12 años inclusive acompañados por un mayor, ingresan gratis. Por su parte, los socios de Boston River ingresan gratis.

En este link se pueden adquirir las entradas para el encuentro del viernes.

Temas:

Peñarol Boston River Torneo Clausura Florida Diego Aguirre

David Terans festeja su gol en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Peñarol 1-0 Racing por Copa Libertadores: enorme y peleada victoria aurinegra a pesar de la baja de Leo Fernández, a quien lesionaron en el primer tiempo

Ignacio Ruglio tras el 1-0 de Peñarol a Racing: Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido
PEÑAROL

Ignacio Ruglio tras el 1-0 de Peñarol a Racing: "Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido"

El saludo de Suárez y Gallese
MLS

Video: el impresionante intento de gol de Luis Suárez desde mitad de la cancha que le sacó en la línea un golero que sonó para Peñarol; Inter Miami fue goleado en el derbi

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

