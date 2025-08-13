Dólar
/ Nacional / HOMICIDIO

Restos hallados en un auto incendiado en Flor de Maroñas eran del exjuez Luis Delfino, desaparecido hace días

La escena fue descubierta por un vecino que se acercó al vehículo para ver si encontraba algo de valor y allí descubrió el cráneo, como otros huesos en el baúl

13 de agosto 2025 - 14:50hs
Patrullero de Policía. (Archivo)

Patrullero de Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

El cuerpo encontrado en un auto incendiado en un descampado del barrio Flor de Maroñas era del abogado y exjuez Luis Delfino, que estaba desaparecido hace días y que era propietario del vehículo, confirmaron fuentes del caso a El Observador.

Los restos de Delfino fueron encontrados dentro de su auto, que fue hallado en llamas en las calles Pantaleón Pérez y Emilio Ravignani.

La escena fue descubierta por un vecino que se acercó al vehículo para ver si encontraba algo de valor y allí descubrió el cráneo, como otros huesos en el baúl, según informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

Este martes, la Policía Científica determinó que la víctima fue asesinada de un disparo en la cabeza antes de que sus restos sean colocados en el auto. El hecho primero fue investigado como muerte dudosa, hasta que descubrieron la herida de bala.

Desde un principio las autoridades sospecharon que el cuerpo encontrado podía ser de Delfino, ya que el auto era de su propiedad y estaba desaparecido hace varios días. Según informó Subrayado, este miércoles las pruebas de ADN constataron que los restos pertenecían al exjuez.

Policía y Fiscalía continúan la investigación del homicidio.

Temas:

Flor de Maroñas auto policía homicidio

