Condenaron al adolescente implicado en el tiroteo en Toledo que terminó con dos hinchas de Nacional asesinados por un policía

Condenaron al adolescente de 17 años implicado en el tiroteo en Toledo por una bandera de Peñarol que terminó con el asesinato de dos de sus cómplices , hinchas de Nacional, baleados por un policía que estaba en la casa que fue atacada.

Según informó Telemundo y consignaron fuentes de Fiscalía, este miércoles la justicia condenó al menor a través de un proceso abreviado por una "infracción gravísima" por el delito de "rapiña agravada" por la pluriparticipación , por la que pasará 18 meses internado en una dependencia del Inisa.

Se trata del cuarto condenado por este caso. El primero fue condenado por un delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa y fue enviado a prisión por 22 meses .

Este martes otro implicado fue condenado a dos años y dos meses de prisión como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación y el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso formal con un ilícito de porte de arma de fuego en lugares públicos.

El mismo día un tercer involucrado fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa, por lo que pasará un año y 10 meses en la cárcel.

Por otra parte, el policía responsable de los disparos que terminaron con la muerte de los dos hinchas de Nacional continúa en libertad, emplazado y a disposición del fiscal de Toledo Luis Álvez.

En conversación con El Observador, el abogado defensor del policía, Rodrigo Rey, manifestó que están "confiados" en lograr un "pronto" esclarecimiento del caso que "sin duda alguna se va a aclarar por la legítima defensa de quien estaba tranquilamente en su casa y sufrió una agresión".

En este sentido –que comparte la defensa con Marcelo Frioni– llamó a "dejar trabajar" a la Fiscalía con "tranquilidad" y aseguró que la Justicia contará con su "plena disposición" para colaborar en la investigación en "todos los niveles" para así lograr un "pronto esclarecimiento de los hechos".