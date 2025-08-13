Dólar
/ Nacional / POLICIAL

Policía detuvo a cuatro personas por explosión de un cajero en Carrasco

Los implicados fueron detenidos en varios allanamientos en simultáneo realizados en distintas zonas de Montevideo y en Canelones

13 de agosto 2025 - 10:16hs
Cajero automático. (Archivo)

La Policía detuvo a cuatro personas por explotar un cajero en Carrasco el pasado martes 5 de agosto, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

El hecho ocurrió sobre las 07:00 de esa jornada en una sucursal del banco Itaú ubicada en las calles Divina Comedia y Gabriel Otero. A esa hora el guardia de seguridad del banco advirtió a la Policía que uno de los cajeros del local había sido explotado por delincuentes.

El subjefe de la Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, afirmó ese día que fueron seis delincuentes que llegaron al lugar “con los implementos propios para explotar un cajero”.

También aclaró que los delincuentes “no lograron el objetivo” dado que los billetes salieron entintados, aunque marcó que lograron extraer una “suma muy importante” de dinero.

Este miércoles por la mañana la Policía realizó varios allanamientos en simultáneo en distintas zonas de Montevideo y en Canelones, en las que logró la detención de cuatro personas implicadas en la explosión del cajero.

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que los oficiales se encuentran en "pleno procedimiento".

Noticia en desarrollo

