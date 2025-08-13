Orsi viaja a Europa: se reunirá con el Papa León XIV el 17 de octubre y con presidentes de Italia y España

Foto: Inés Guimaraens

"Que continúe muchas de las cosas que Francisco dejó", deseó el presidente Yamandú Orsi el día en que el mundo conoció al nuevo Papa León XIV. Cinco meses después, el mandatario uruguayo será recibido por el Sumo Pontífice el 17 de octubre en El Vaticano, informaron fuentes del gobierno a El Observador.

Orsi recibió la semana pasada en Torre Ejecutiva a los obispos Milton Tróccoli, Heriberto Bodeant y Daniel Sturla, en representación de la Conferencia Episcopal del Uruguay, quienes le pidieron que extienda la invitación a León XIV para que venga a Uruguay. La última visita de un papa a este país fue la de Juan Pablo II en 1988.

Orsi estará en esa fecha en Roma con motivo del 80º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de la que Mario Lubetkin era director regional antes de dejar el cargo para asumir como canciller. En Italia, Orsi también mantendrá una entrevista con el presidente Sergio Mattarella.

La gira europea incluirá también reuniones con el presidente español Pedro Sánchez y con el rey Felipe en Madrid.

Por otro lado, Orsi prevé entrevistarse con autoridades de la Unión Europea en Bruselas en las vísperas de que el bloque se pronuncie finalmente sobre el acuerdo con el Mercosur. Tanto España como Italia le han manifestado a Uruguay su respaldo a esa iniciativa.