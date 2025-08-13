Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
muy nuboso
Jueves:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / OCTUBRE

Orsi viaja a Europa: se reunirá con el Papa León XIV el 17 de octubre y con presidentes de Italia y España

El presidente Yamandú Orsi prevé reunirse también con autoridades de la Unión Europea, en las vísperas de la votación del acuerdo con el Mercosur

13 de agosto 2025 - 11:58hs
20250807 Yamandu Orsi
Foto: Inés Guimaraens

"Que continúe muchas de las cosas que Francisco dejó", deseó el presidente Yamandú Orsi el día en que el mundo conoció al nuevo Papa León XIV. Cinco meses después, el mandatario uruguayo será recibido por el Sumo Pontífice el 17 de octubre en El Vaticano, informaron fuentes del gobierno a El Observador.

Orsi recibió la semana pasada en Torre Ejecutiva a los obispos Milton Tróccoli, Heriberto Bodeant y Daniel Sturla, en representación de la Conferencia Episcopal del Uruguay, quienes le pidieron que extienda la invitación a León XIV para que venga a Uruguay. La última visita de un papa a este país fue la de Juan Pablo II en 1988.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvgqng27x83o
El papa León XIV desempeñó el cargo de obispo y otros roles eclesiásticos en Perú.
El papa León XIV desempeñó el cargo de obispo y otros roles eclesiásticos en Perú.

Orsi estará en esa fecha en Roma con motivo del 80º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de la que Mario Lubetkin era director regional antes de dejar el cargo para asumir como canciller. En Italia, Orsi también mantendrá una entrevista con el presidente Sergio Mattarella.

Más noticias
El discurso del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala
PARO

Abdala pidió a Orsi "conocer lo antes posible la propuesta de presupuesto" e insistió en gravar al 1% más rico

mujeres palestinas e israelies propuestas para el nobel de la paz fueron recibidas por yamandu orsi
REUNIÓN

Mujeres palestinas e israelíes propuestas para el Nobel de la Paz fueron recibidas por Yamandú Orsi

La gira europea incluirá también reuniones con el presidente español Pedro Sánchez y con el rey Felipe en Madrid.

Por otro lado, Orsi prevé entrevistarse con autoridades de la Unión Europea en Bruselas en las vísperas de que el bloque se pronuncie finalmente sobre el acuerdo con el Mercosur. Tanto España como Italia le han manifestado a Uruguay su respaldo a esa iniciativa.

Temas:

Yamandú Orsi Papa León XIV

Seguí leyendo

Las más leídas

Lenny Kravitz en su show en Montevideo
CONCIERTO

Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

Renzo Sánchez
NACIONAL

Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

David Terans festeja su gol en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Peñarol 1-0 Racing por Copa Libertadores: enorme y peleada victoria aurinegra a pesar de la baja de Leo Fernández, a quien lesionaron en el primer tiempo

Cuerpo encontrado en auto calcinado pertenece a persona asesinada de disparo; vehículo era de exjuez que está desaparecido
FLOR DE MAROÑAS

Cuerpo encontrado en auto calcinado pertenece a persona asesinada de disparo; vehículo era de exjuez que está desaparecido

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos