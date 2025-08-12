Mujeres palestinas e israelíes propuestas para el Nobel de la Paz fueron recibidas por Yamandú Orsi

Este martes tres mujeres representantes de movimientos pacifistas de Israel y Palestina, nominadas al Premio Nobel de la Paz 2024 y provenientes de Women Wage Peace (organización de mujeres judías y árabes israelíes) y Women of the Sun (organización de mujeres palestinas), fueron recibidas en Torre Ejecutiva por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Además del mandatario uruguayo, en su primera visita a Latinoamérica las activistas fueron recibidas por la presidenta del Senado en ejercicio, Blanca Rodríguez. Además, compartirán sus experiencias en el evento titulado "Otras voces, otras miradas: juntas por la paz en Medio Oriente", que se lleva a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, a las 18:00 horas.

El encuentro contará con la presencia de legisladores, diplomáticos, referentes de la sociedad civil y jóvenes, quienes tendrán la oportunidad de escuchar de primera mano las historias de estas mujeres que, más allá de sus diferencias políticas y culturales, llevan más de cuatro años trabajando juntas para fomentar la paz entre israelíes y palestinos.

A pesar de los intensos conflictos en la región, estas mujeres trabajan para construir un futuro pacífico y justo para todos los habitantes de Medio Oriente. Además, una de las participantes fue recientemente seleccionada por la revista TIME como una de las 12 mujeres pioneras en la lucha por la igualdad y la justicia.

El evento es organizado por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA) y Mujeres Activan por la Paz – Red Iberoamericana.