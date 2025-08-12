Dólar
/ Nacional / REUNIÓN

Mujeres palestinas e israelíes propuestas para el Nobel de la Paz fueron recibidas por Yamandú Orsi

Compartirán sus experiencias en el evento titulado "Otras voces, otras miradas: juntas por la paz en Medio Oriente", que se llevará a cabo el Palacio Legislativo

12 de agosto 2025 - 13:37hs
orsimujerespacifistsa

Este martes tres mujeres representantes de movimientos pacifistas de Israel y Palestina, nominadas al Premio Nobel de la Paz 2024 y provenientes de Women Wage Peace (organización de mujeres judías y árabes israelíes) y Women of the Sun (organización de mujeres palestinas), fueron recibidas en Torre Ejecutiva por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Además del mandatario uruguayo, en su primera visita a Latinoamérica las activistas fueron recibidas por la presidenta del Senado en ejercicio, Blanca Rodríguez. Además, compartirán sus experiencias en el evento titulado "Otras voces, otras miradas: juntas por la paz en Medio Oriente", que se lleva a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, a las 18:00 horas.

El encuentro contará con la presencia de legisladores, diplomáticos, referentes de la sociedad civil y jóvenes, quienes tendrán la oportunidad de escuchar de primera mano las historias de estas mujeres que, más allá de sus diferencias políticas y culturales, llevan más de cuatro años trabajando juntas para fomentar la paz entre israelíes y palestinos.

A pesar de los intensos conflictos en la región, estas mujeres trabajan para construir un futuro pacífico y justo para todos los habitantes de Medio Oriente. Además, una de las participantes fue recientemente seleccionada por la revista TIME como una de las 12 mujeres pioneras en la lucha por la igualdad y la justicia.

El evento es organizado por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA) y Mujeres Activan por la Paz – Red Iberoamericana.

