Orsi descartó que se vaya a crear un impuesto al 1% más rico de Uruguay, pero consideró que la discusión "siempre" es legítima

El presidente de la República, Yamandú Orsi , participó este jueves del evento Smart Cities de El Observador. Posterior a su intervención allí , el mandatario habló en rueda de prensa y se refirió a la propuesta que busca gravar al 1% más rico del Uruguay .

Acerca de esta idea y la discusión interna que ha generado en el Frente Amplio (FA), mencionó que el intercambio "siempre es legítimo" .

"Hay un tema que sí está en la mesa y que tiene que ver con el impuesto mínimo global, que es lo que se va a tener que modificar porque estamos obligados a eso, pero no encontramos la necesidad de generar más impuestos ", dijo.

GERARDO ZAMORA "Fue un honor": gobernador de Santiago del Estero mantuvo una reunión con Orsi y agradeció la "hospitalidad"

EVENTO Yamandú Orsi en Smart Cities: el presidente llamó a "apuntar a planteos de alta simplicidad" y buscar "caminos" para el "disfrute de la gente"

Consultado por si el programa del FA no permite discutir el impuesto del 1%, mencionó que los programas "no son un corset" , sino que son "guías" .

"Sobre esas líneas de la ruta me tengo que mover. Ahora bien, es bueno que siempre hasta desde la interna de la fuerza política nos interpelemos. En democracia las discusiones siempre están sobre la mesa", aseveró.

En cuanto a las interpelaciones a los ministros Alfredo Fratti y Edgardo Ortuño por parte de la oposición, sostuvo que es "buena cosa" que el Ejecutivo y el Legislativo tengan este tipo de "interrelación".

"No hay que pensar que eso es lo extraño, sino que eso es lo normal y va a ser lo normal en este periodo", afirmó.

"Sean los temas que sean, está bueno que se discuta. La gente tiene ganas de escuchar cuáles son los argumentos y los legisladores tienen ganas de conocer la argumentación del Ejecutivo. A veces se explica y no alcanza y por eso se lo llama al Parlamento", añadió.

Según el mandatario, las interpelaciones son un "ejercicio de la democracia" que "ojalá" siga por "muchos años".

Luego, se refirió a la decisión del Ministerio del Interior de mantener como reservada la información sobre del último clásico en el que resultó herido un policía a raíz del impacto de una bengala desde la tribuna de Nacional. El mandatario sostuvo: "Si a mí me tocara resolver esto, yo no develo cuál es mi estrategia para un clásico".

"Por algo la reserva, yo creo que la lógica opera. Hay que confiar en los elementos técnicos del Ministerio de Interior", añadió.

Según el mandatario, la decisión adoptada por la cartera "no es tan dramática" como se sugiere y afirmó que lo que "normalmente" se hace es "dejar la reserva" durante 15 años.

Además, aseguró que si es necesario levantar la reserva antes del tiempo estipulado, "se levantará".

"Hay mucho para investigar el tema de las hinchadas. No es solamente la bengala que fue dramático. Es mucho más complejo y el Ministerio del Interior anda atrás de eso", dijo.

Después, habló del paro general parcial convocado por el PIT-CNT para la próxima semana. Acerca de esto, Orsi señaló que la central sindical "no mira el partido político que está en el gobierno", cuando tiene que velar "por sus intereses".

"Cuando mi fuerza política ha estado en el gobierno, tiene un PIT-CNT muy combativo, como debe ser", subrayó.

Por último, sobre la decisión de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de retirar el pago de asignaciones familiares a los alumnos que dejen de estar en el sistema educativo, explicó que "la normativa obliga".

"Si vos me dejás a mí, no sé hasta dónde te ayuda", planteó y añadió que la norma los obliga a "algunas cosas que de repente no son las deseables".

Pese a esto, destacó que esta normativa "obliga" a que la gente tome medidas al ver la "luz anaranjada prendida" y esto llevó a que 2 mil estudiantes se pudieran incorporar nuevamente a la educación.