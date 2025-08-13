"Alguien de la familia" y "era nuestros ojos": el recuerdo del entrenador de Sam, el perro policial que murió en Rivera

Tras la muerte de Sam, el perro que servía en el Equipo K-9 de la Policía de Rivera , y el homenaje que le hizo la jefatura local, el cabo Andrés de Lima , quien fue su entrenador, lo definió como un animal "tierno" y como "alguien de la familia" .

" Sam fue un regalo especial donado por un equipo de búsqueda y rescate de Brasil . Yo en realidad no tenía ni idea de la capacidad y de lo hermoso que trabajaba ese animal y de lo tierno que era", dijo en conversación con Telemundo (Canal 12).

Según recordó el cabo, junto a Sam tuvo experiencias "excepcionales" , tal es el punto que completaron su primera búsqueda juntos en el departamento cuando este tenía apenas nueve meses.

De acuerdo a su relato, estaba buscando el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido y que luego, gracias al trabajo del perro, lograron encontrarlo ya sin vida .

"Sam fue indicando lugares por donde este señor había pasado, nadie tenía idea, lo único que se tenía era que salió de su casa por la mañana, tanto fue que el punto de partida del trabajo con Sam fue a partir de la casa; de ahí se hizo todo un recorrido hasta que Sam me mostró dónde se había detenido", aseguró.

Recordando a Sam, el oficial lo definió "como alguien de la familia". "Nosotros, desde muy pequeños, trabajamos, convivimos muchas horas con ellos, frustraciones, entrenamiento, lo que te puedas imaginar. Era nuestros ojos y nosotros los interpretábamos", cerró.

Tras varios trabajos junto al Equipo K-9 Sam tuvo que ser operado y esa intervención médica derivó en su muerte, según informó la Jefatura de Policía en un comunicado.

En dicho escrito, la Policía local reveló que Sam era un perro de raza bloodhound, que había nacido en 2021.

Su participación dentro de la Policía fue destacada, dando "resultados positivos en un 95%" de los trabajos.

"Sam, compañero fiel y héroe incansable. Tus pasos buscaron vidas, tu corazón entregó esperanza. Gracias por cada misión, por cada latido. Entre escombros y silencios, tu olfato guio, tu alma abrazó", escribieron.

"Sam, K9 de luz y esperanza, héroe eterno de nuestra Policía Nacional, en la memoria de Uruguay", añadieron en el comunicado.