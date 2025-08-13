Policía y Aduanas desarticularon un centro de acopio de cigarrillos de contrabando en Casabó: incautaron más de 220.000 unidades

Incautación de cigarrillos de contrabando en Casabó Dirección Nacional de Aduanas

Oficiales de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Policía desarticularon un centro de acopio de cigarrillos de contrabando localizado en el barrio Casabó, en el que encontraron más de 220.000 unidades de cigarros de marcas extranjeras, con un valor superior a los $ 4.000.000.

Según informó la DNA en un comunicado, este martes oficiales del área de Investigaciones de la Zona Operacional IV de la Policía de Montevideo y autoridades del Departamento de Vigilancia Regional Sur y del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) de Aduanas encabezaron un allanamiento en una casa de Casabó.

Los funcionarios de ambos organismos llegaron a la vivienda con la información de que allí funcionaba "un centro de acopio y distribución de cigarrillos de contrabando".

En la inspección al hogar las autoridades incautaron "224.780 unidades de cigarrillos" de contrabando, de marcas extranjeras como Gift, Bill y US Fox, sin el empaquetado que regula la normativa uruguaya.

También encontraron 80 paquetes de tabaco de marcas como D’Patraun y Zebú. La fiscal de Flagrancia Bettina Ramos investiga el caso. La jueza de Aduanas María del Carmen Roybal dispuso la incautación de toda la mercadería incautada y de una camioneta utilizada por los responsables del centro para transportar los cigarrillos.