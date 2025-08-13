Diputado blanco advierte sobre "kirchnerismo tributario" y alerta por fuga de inversiones y empleos en Uruguay

El diputado nacionalista Diego Echeverría X

El diputado nacionalista Diego Echeverría advirtió que Uruguay podría estar ingresando en un “camino de kirchnerismo tributario” si avanza la propuesta de incluir, en el próximo proyecto de Ley de Presupuesto, un nuevo impuesto a la rentabilidad generada por depósitos e inversiones de residentes uruguayos en el exterior.

Echeverría alertó que una medida de este tipo afectaría especialmente al departamento de Maldonado, donde muchos residentes eligen radicarse por la previsibilidad tributaria. “Golpearía con fuerza”, afirmó, y advirtió que podría provocar la salida de contribuyentes que aportan a la economía local.

El legislador también señaló que la idea de gravar la rentabilidad de activos en el exterior enviaría una “señal negativa a inversores”, agravada por el reciente debate sobre un impuesto al 1% más rico del país. “Sería un uso irresponsable del sistema tributario con fines políticos”, sostuvo, y advirtió que esto “debilita la credibilidad económica del país”.

Echeverría advirtió que la medida “pone en riesgo empleos”, al espantar a quienes han invertido bajo la promesa de estabilidad. “Mataríamos a la gallina de los huevos de oro”, enfatizó. También señaló que afectaría a uruguayos con ahorros en el exterior “que no necesariamente son ricos”.

El diputado ya pidió entrevistas con representantes del equipo económico, así como con autoridades del Banco República y el Banco Central, para confirmar si hay previsiones concretas sobre este posible impuesto y comprender su alcance.