Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
nubes
Jueves:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / PRESUPUESTO

Diputado blanco advierte sobre "kirchnerismo tributario" y alerta por fuga de inversiones y empleos en Uruguay

El diputado Diego Echeverría también señaló que la idea de gravar la rentabilidad de activos en el exterior enviaría una “señal negativa a inversores”

13 de agosto 2025 - 10:30hs
El diputado nacionalista Diego Echeverría

El diputado nacionalista Diego Echeverría

X

El diputado nacionalista Diego Echeverría advirtió que Uruguay podría estar ingresando en un “camino de kirchnerismo tributario” si avanza la propuesta de incluir, en el próximo proyecto de Ley de Presupuesto, un nuevo impuesto a la rentabilidad generada por depósitos e inversiones de residentes uruguayos en el exterior.

Echeverría alertó que una medida de este tipo afectaría especialmente al departamento de Maldonado, donde muchos residentes eligen radicarse por la previsibilidad tributaria. “Golpearía con fuerza”, afirmó, y advirtió que podría provocar la salida de contribuyentes que aportan a la economía local.

El legislador también señaló que la idea de gravar la rentabilidad de activos en el exterior enviaría una “señal negativa a inversores”, agravada por el reciente debate sobre un impuesto al 1% más rico del país. “Sería un uso irresponsable del sistema tributario con fines políticos”, sostuvo, y advirtió que esto “debilita la credibilidad económica del país”.

Más noticias
Diputado del Partido Nacional, Fabricio Núñez﻿
EUTANASIA

"La voy a votar, la voy a apoyar y a defender": diputado del Partido Nacional por ley de eutanasia

El diputado del Frente Amplio, Luis Gallo

"Honremos su memoria": diputado del Frente Amplio argumentó, entre lágrimas, a favor de la eutanasia

Echeverría advirtió que la medida “pone en riesgo empleos”, al espantar a quienes han invertido bajo la promesa de estabilidad. “Mataríamos a la gallina de los huevos de oro”, enfatizó. También señaló que afectaría a uruguayos con ahorros en el exterior “que no necesariamente son ricos”.

El diputado ya pidió entrevistas con representantes del equipo económico, así como con autoridades del Banco República y el Banco Central, para confirmar si hay previsiones concretas sobre este posible impuesto y comprender su alcance.

Temas:

diputado Kirchnerismo Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Lenny Kravitz en su show en Montevideo
CONCIERTO

Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro
COPA LIBERTADORES

"Espantoso": el periodista argentino Flavio Azzaro criticó el operativo para los hinchas de Racing y duda si irá a la tribuna del Campeón del Siglo ante Peñarol

David Terans festeja su gol en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Peñarol 1-0 Racing por Copa Libertadores: enorme y peleada victoria aurinegra a pesar de la baja de Leo Fernández, a quien lesionaron en el primer tiempo

Renzo Sánchez
NACIONAL

Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos