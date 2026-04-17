Platense es el tercer equipo que logra su primera victoria por Copa Libertadores contra Peñarol en sus 66 años de historia: mirá cuáles fueron los otros casos

Platense hizo historia este jueves al obtener la primera victoria de su historia por Copa Libertadores ante Peñarol en el Campeón del Siglo , en su debut por el torneo.

Con goles de Guido Mainero y Franco Zapiola , el Calamar superó al carbonero 2-1 (gol de Matías Arezo) y le dio la primera alegría a sus hinchas por el máximo torneo a nivel de clubes en Sudamérica.

Es, además, el primer partido ganado a nivel internacional de este equipo , ya que nunca antes había disputado un torneo continental.

En sus 66 años de historia, solo tres equipos lograron ganar el primer partido de su historia en la Libertadores contra Peñarol, según se puede ver en 1891.uy, página web de estadística de Peñarol. El último en lograrlo lo hizo en 1977 , casi 50 años atrás y cuando el carbonero tenía tres de sus cinco copas.

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Los otros dos equipos que lograron su primera victoria por Copa Libertadores contra Peñarol

Libertad de Paraguay- 1968

La primera vez que un equipo obtuvo su primera victoria por Copa Libertadores contra Peñarol fue en 1968. Libertad de Paraguay, club que debutaba por el torneo en esa edición, lo venció 1-0 de local por la quinta fecha de la fase de grupos.

El encuentro fue disputado el 20 de febrero de aquel año en el Estadio Puerto Sajonia de Asunción, hoy Defensores del Chaco, y el único gol fue convertido por Sebastián Fleitas.

639152913_1321880273294645_5983280911441306057_n Recorte de diario que celebra la victoria de Libertad ante Peñarol en 1968 Foto: Archivo de Marco Ortiz (obtenido en Facebook)

El carbonero había ganado tres partidos y empatado el restante antes de la derrota, y clasificó primero a la siguiente fase tras empatar su último partido ante Guaraní, que dejó afuera a Nacional. Libertad quedó último en el grupo con 3 puntos (antes por cada partido ganado daban 2 unidades), y su victoria ante Peñarol fue la única del torneo.

Peñarol llegó a las semifinales de ese torneo, donde perdió con Palmeiras, que luego caería en la final ante Estudiantes de La Plata.

Defensor- 1977

La segunda de las tres veces que un equipo ganó su primer partido por Libertadores ante Peñarol ocurrió en 1977. El rival fue Defensor, que había quebrado la historia al convertirse en el primer campeón uruguayo fuera de los dos grandes en 1976.

El violeta (que aún no se había fusionado con Sporting) debutó por la copa el 31 de marzo de 1977 ante Peñarol en el Estadio Centenario, por la fase de grupos de la primera fase, y lo hizo con una victoria 2-0.

Rodolfo Enrique Rodríguez y Baudilio Jáuregui fueron los autores de los goles, que llegaron ambos en el segundo tiempo.

Los uruguayos compartieron grupo con Boca Juniors y River Plate. El xeneize fue el único clasificado y meses después obtuvo su primera Libertadores, mientras que Defensor terminó tercero y Peñarol cuarto, con una sola victoria en seis partidos, ante el violeta.