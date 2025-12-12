Por qué la IA podría encarecer los teléfonos en Uruguay

El desarrollo de la inteligencia artificial puede tener un impacto en Uruguay: un impacto en los precios en los que comprás tus dispositivos El avance de esta tecnología está modificando la estructura de costos de la industria tecnológica global y eso impacta en todos los mercados.

El aumento en la demanda de chips de alto ancho de banda (HBM) , esenciales para los procesadores de IA, está provocando una escasez de semiconductores convencionales , utilizados en teléfonos, notebooks y tablets.

Los principales fabricantes, Samsung Electronics y SK Hynix , destinaron su capacidad de producción a estos chips más rentables, reduciendo la oferta de componentes tradicionales, informó Bloomberg. Según consignó este medio, el director de Operaciones de Dell, Jeff Clarke , afirmó que “ la base de costes está subiendo en todos los productos ”, mientras que el CEO de HP, Enrique Lores , había anticipado que “ la segunda mitad de 2026 será especialmente difícil ” y que aumentarán los precios “ cuando sea necesario ”.

En la misma línea, el CFO de Apple, Kevan Parekh , reconoció que existe “ un ligero viento de cola ” en los precios de las memorias, y el responsable financiero de Lenovo, Winston Cheng, calificó el aumento de costos como “ sin precedentes ”.

Advertencias desde el mercado uruguayo

En Uruguay, el empresario Tristán Larcade, socio de Market.com.uy, una compañía con 45 puntos de venta en todo el país, confirmó que la presión de precios ya se siente en las conversaciones con proveedores internacionales.

“Yo empecé a escuchar esto hace cuatro o cinco meses en proveedores en China y ahora ya tenía varias conversaciones serias con los proveedores de plaza ”, explicó Larcade.

"La verdad es que están viendo quién sube primero, porque todos tienen miedo, porque la venta está bastante difícil", puntualizó

Consultado sobre el impacto inmediato, aclaró: “Por ahora nosotros no hemos tenido ninguna bajada de lista de precios más complicada, pero sí es algo que todo el mundo dice que se viene”.

El empresario señaló además que la situación no se limita a los teléfonos, sino que también afecta “a notebooks y computadoras y, por supuesto, tablets”.