Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sam Altman, el CEO de OpenAI, confesó: "No imagino criar a mi hijo sin ChatGPT"

El empresario describió cómo la tecnología que dirige se convirtió en una herramienta personal y emocional.

10 de diciembre 2025 - 12:11hs
image

Durante su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Sam Altman habló sobre su nueva vida como padre y la curiosa ayuda que recibe de la tecnología que él mismo impulsó.

No puedo imaginar haber criado a un recién nacido sin ChatGPT”, dijo el CEO de OpenAI, entre risas con Fallon. Reconoció que el chatbot se volvió su principal fuente de apoyo en momentos de duda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioNawfal/status/1998714309426159860?s=20&partner=&hide_thread=false

Altman comentó que a veces se siente “un poco mal” al preguntarle a la IA cosas simples, como “¿por qué mi hijo deja caer pizza al piso y se ríe?”.

También relató una anécdota en una fiesta, cuando otro padre comentó que su bebé ya gateaba a los seis meses. Al sentirse preocupado, consultó con ChatGPT: “¿Está bien que mi hijo no lo haga aún?”. El sistema le respondió que el desarrollo infantil varía y que su hijo estaba dentro de lo normal.

Según Altman, la respuesta fue “una gran contestación”, y destacó que el modelo pareció entender su contexto personal: “ChatGPT te conoce, sabe que estás rodeado de gente de alto rendimiento y te dice que te relajes, que todo va bien”.

El tono de la entrevista se mantuvo ligero, lejos de los recientes temas corporativos. La conversación evitó abordar los informes sobre el “código rojo” interno en OpenAI, que habría sido una llamada a reforzar el desarrollo de ChatGPT frente a competidores como Google.

Altman aseguró en otras ocasiones que ser padre cambió su mirada sobre la inteligencia artificial. En el pódcast Re:Thinking, de Adam Grant, afirmó: “Mi hijo nunca va a crecer siendo más inteligente que la IA”.

Según el empresario, las futuras generaciones “solo conocerán un mundo donde la inteligencia artificial siempre esté presente”.

Altman y su esposo, Oliver Mulherin, anunciaron el nacimiento de su hijo en febrero a través de X, manteniendo la noticia fuera del foco mediático.

