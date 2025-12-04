Qué es el "código rojo" impulsado por OpenAI, la empresa que creó ChatGPT

El CEO de OpenAI, Sam Altman, declaró en las últimas horas un "código rojo" para reenfocar a su compañía en mejoras urgentes de ChatGPT, según The Wall Street Journal , en medio de un fuerte desarrollo de Google de su sistema Gemini.

El mensaje llegó tres años después del lanzamiento del chatbot, cuyo debut impulsó la adopción global de la IA generativa y posicionó a la empresa en un mercado que hoy enfrenta una competencia más intensa y tecnológicamente acelerada.

El diario señaló que la orden interna implicó demorar otros desarrollos para concentrar recursos en el producto principal, una decisión que The Information también reportó al confirmar la existencia del memorando dirigido al personal.

El escenario incluye el avance de Google con Gemini 3, lo que incrementa la presión competitiva y obliga a OpenAI a revisar su ritmo de innovación para sostener el liderazgo que obtuvo con la primera versión de ChatGPT.

Altman sostuvo este otoño que ChatGPT supera los 800 millones de usuarios semanales, aunque OpenAI aún no es rentable pese a su valuación de 500 mil millones de dólares, un contraste que inquieta a inversores del sector.

La empresa mantiene compromisos por más de un billón con proveedores de computación y fabricantes de chips, una dimensión que eleva el riesgo financiero para actores como Oracle y Nvidia, según la nota original.

Nick Turley, vicepresidente y jefe de ChatGPT, afirmó en redes que la búsqueda online es una oportunidad clave y que el objetivo es un servicio "más intuitivo y personal", en línea con la reorientación estratégica definida por Altman.

OpenAI obtiene ingresos a través de suscripciones, mientras la versión gratuita sigue siendo la más usada, y avanzó con el navegador Atlas para competir con Chrome, aunque aún no incorporó un modelo de avisos publicitarios.

El memo indicó que se pospone el trabajo en publicidad, agentes de salud y compras, además del asistente Pulse, una decisión que libera recursos internos para sostener la prioridad absoluta en el rendimiento inmediato de ChatGPT.