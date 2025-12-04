"El año en búsquedas": esto fue lo más buscado por los uruguayos en 2025, según Google

Google presentó su informe anual “ El año en Búsquedas ”, un análisis que revela los temas más consultados por los uruguayos a lo largo del 2025 . Los datos reflejan el fuerte interés por el fútbol , el ciclo electoral y las noticias de actualidad , pero también destacan fenómenos virales y preguntas sobre salud y clima.

El fútbol sigue siendo el tema que más atrae la atención de los uruguayos. En 2025, el “Mundial de Clubes” fue el evento más buscado, reflejando el impacto de la competencia internacional. Además, los encuentros de clubes nacionales fueron también un foco importante, destacando el partido entre “Peñarol vs Racing”, jugado en agosto por los octavos de final de la Copa Libertadores, que ocupó el tercer puesto en las búsquedas generales del año.

La “Uruguay Sub 20” también tuvo una presencia notable, quedando en el cuarto puesto entre las principales búsquedas. Las consultas sobre figuras deportivas también tuvieron un gran peso emocional. El nombre del futbolista Diogo Jota, estrella de Liverpool, ocupó el octavo lugar en las tendencias, seguido por la boxeadora argentina Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien se situó en el noveno puesto.

VIRALES El español que desvela los "superpoderes" que tienen los uruguayos: "Yo ya lo asumí"

Por qué cada vez más uruguayos se mudan a Punta del Este: las razones detrás del cambio y qué proyectan los expertos

El proceso electoral, con el inicio de la gestión del presidente Yamandú Orsi, también fue protagonista en las búsquedas. “Dónde voto” se ubicó como la segunda mayor consulta general en Uruguay, mientras que “Elecciones Universitarias 2025” alcanzó el quinto puesto en la lista de temas más buscados.

Además, las categorías “Qué” y “Cómo” reflejaron un gran interés por conocer los procedimientos electorales. Las preguntas más frecuentes incluyeron “¿hasta qué hora se puede votar?”, “¿a qué hora asume Orsi?”, “¿cómo saber dónde voto?” y “¿cómo van las elecciones en Uruguay?”.

Acontecimientos de alto impacto

En cuanto a los temas de gran repercusión social, el Papa Francisco fue una de las figuras más buscadas. Su nombre figuró entre las principales tendencias del año, mientras que la consulta “¿Cómo se elige el Papa?” se colocó en el quinto puesto en la categoría “Cómo”.

Por otro lado, la llegada de Shakira a Uruguay, tras dos décadas sin presentarse en el país, también generó una gran expectativa, lo que se tradujo en un aumento significativo de búsquedas relacionadas con su presentación en suelo uruguayo.

Entretenimiento, IA y fenómenos virales

El entretenimiento con inteligencia artificial (IA) y los contenidos virales ocuparon un lugar destacado en las búsquedas de 2025. El fenómeno “Tralalero Tralala”, originado en Italia, que combinaba imágenes de animales con objetos creados por IA, alcanzó el segundo lugar en la categoría “Qué”.

Asimismo, las búsquedas relacionadas con la tendencia de convertir fotos en estilo de animación japonesa, con la pregunta “¿cómo hacer la foto animé viral?”, ocuparon el segundo puesto en la categoría “Cómo”.

Interés por salud, clima y fenómenos sociales

Los uruguayos también mostraron un interés creciente por temas de salud, clima y fenómenos sociales. Consultas como “¿qué es ictus?”, “¿qué es violencia vicaria?”, “¿qué es HIV?”, “¿qué es oropouche?” y “¿qué es la eutanasia?” se destacaron entre las búsquedas.

Además, la preocupación por las altas temperaturas quedó reflejada en las búsquedas relacionadas con el “calor excesivo”, especialmente durante los meses de verano.

Compras online: el auge del e-commerce

El aumento de las compras por internet también dejó su huella en las búsquedas de Google. La consulta “¿cómo saber cuántas franquicias me quedan?” se ubicó en el décimo puesto en la categoría “¿Cómo?”, evidenciando el interés de los uruguayos por las compras online, en particular aquellas que involucran compras internacionales.

En resumen, el 2025 fue un año marcado por la pasión por el fútbol, el seguimiento del ciclo electoral y un fuerte interés por los fenómenos virales y las cuestiones de salud y clima, lo que refleja el dinamismo y las preocupaciones sociales que marcaron el pulso de los uruguayos a lo largo del año.