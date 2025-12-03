La startup uruguaya Zapia presenta acciones legales contra Meta en Brasil y Europa por exigirle abandonar WhatsApp

Zapia, el chatbot creado por uruguayos y que funciona dentro de WhatsApp, confirmó que presentó acciones legales en Brasil y Europa para impedir que Meta bloquee su servicio dentro de la popular herramienta de mensajería instantánea.

Según supo El Observador, la compañía está pidiendo medidas cautelares ante los tribunales de defensa de la competencia en diferentes países con el objetivo de mantener activo el acceso a WhatsApp mientras se resuelven las denuncias por presuntas prácticas anticompetitivas.

Desde Zapia indicaron que trabajan en conjunto con Luzia , otro chatbot de inteligencia artificial de origen español, y que planean ampliar los pedidos a otros países donde rigen marcos regulatorios similares.

Los representantes de la empresa aseguraron que las autoridades gubernamentales recibieron de manera positiva sus solicitudes iniciales, lo que consideran un primer paso en el proceso de revisión de las políticas impuestas por Meta.

La app de Zapia permite a los usuarios automatizar tareas, programar recordatorios y mensajes, transcribir audios, traducir idiomas y encontrar información, todo mediante conversación natural. En abril de este año, Zapia cerró una ronda de inversión por US$ 7.5 millones de dólares liderada por Prosus Ventures y se posicionó como una de las startups más prometedoras del ecosistema local.

Meta bajo investigación por posible exclusión de competidores en WhatsApp

Uno de los organismos que recibió de manera positiva el pedido fue el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil, que abrió una investigación contra Meta por sospechas de que impide a proveedores rivales del gigante tecnológico acceder a WhatsApp, informó el portal MLEX.

La denuncia conjunta, registrada el 21 de noviembre de 2025, fue presentada por Factoría Elcano (responsable del asistente Luzia) y Brainlogic (propietaria de Zapia). Ambas sostienen que la conducta de Meta configura una posible violación a las normas de competencia.

Las empresas alegan que Meta implementó una estrategia conocida como “adoptar, extender y extinguir”, mediante la cual primero promovió la integración de chatbots con WhatsApp, para luego excluirlos y favorecer su propio servicio, MetaAI, su herramienta de inteligencia artificial.

De acuerdo con la presentación, esta exclusión “elimina la posibilidad de que los consumidores elijan entre diferentes servicios y soluciones de IA”, afectando tanto a los usuarios como a las startups que dependen de la plataforma.

El CADE, como autoridad de defensa de la competencia, inició un proceso de revisión preliminar, que podría derivar en una investigación formal y, eventualmente, en sanciones si se confirma una conducta anticompetitiva.

Las denunciantes pidieron una medida cautelar para que se suspendan los cambios de política anunciados por Meta en octubre, hasta que finalice la investigación.

El organismo brasileño solicitó a Meta que presente su respuesta antes del 8 de diciembre de 2025.

¿Qué pasó con Meta y qué medida provisoria toma Zapia?

Meta comunicó en octubre que prohibirá los chatbots de propósito general en WhatsApp a partir del 15 de enero de 2026. Esta medida afectará a plataformas como ChatGPT, Perplexity, Luzia, Poke y Zapia, que deberán abandonar la aplicación, mientras Meta AI seguirá disponible dentro del servicio.

Meta afirmó que “la API de WhatsApp nunca fue diseñada para chatbots de IA, y hacerlo supondría una gran carga para nuestros sistemas”.

Según la empresa estadounidense, el cambio no afecta a empresas que lo usan para servicios de atención al cliente.

En este contexto, y previendo que su reclamo judicial no tenga suerte, Zapia tomó la medida de retirarse de WhatsApp el próximo 22 de diciembre. “No fue porque quisimos, sino porque WhatsApp cambió las reglas”, dijeron en un posteo en redes sociales. En el mismo comunicado, la compañía citó la justificación de Meta por “cuestiones técnicas”, aunque añadió: “Permitime dudar”.

La firma uruguaya destacó que su estrategia apunta ahora a fortalecer su propio ecosistema digital, con una aplicación independiente. “Seguimos más fuertes, libres y mejores. Desde nuestra propia app”, expresaron en sus canales oficiales, e invitaron a descargarla.

En su mensaje de lanzamiento, Zapia describió la nueva etapa como una evolución de su servicio: “Crece, se libera y se viene con grandes novedades”, apuntando a un modelo de desarrollo fuera del entorno controlado por Meta.