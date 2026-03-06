Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

En su presentación oficial como jugador del Santos, Christian Oliva recordó la final de la Copa Libertadores que su equipo le ganó a Peñarol: mirá el video

El volante uruguayo, que llegó a Santos desde Nacional, destacó que es "un orgullo" jugar "en un club que tuvo a Pelé, y que hoy tiene a Neymar

6 de marzo 2026 - 10:04hs
Christian Oliva en su presentación oficial como jugador del Santos

Christian Oliva en su presentación oficial como jugador del Santos

Foto: Santos

El uruguayo Christian Oliva tuvo su presentación oficial como nuevo jugador del Santos de Brasil, luego de ser vendido por Nacional por medio millón de dólares, y recordó la "alegría" que le dio su nuevo equipo cuando venció a Peñarol en la Copa Libertadores 2011.

El centrocampista, que comenzó el año en Nacional pero se fue tras jugar la segunda fecha del Torneo Apertura, ya había sido presentado por el club días atrás, pero este jueves tuvo su presentación ante la prensa.

Oliva estuvo acompañado en la conferencia de prensa por Adriano Bispo, exjugador de Santos que fue parte del equipo que ganó la Copa Libertadores en 2011, tras vencer en la final a Peñarol.

En un momento de la conferencia, al uruguayo le preguntaron por un jugador que lo inspirara, y se refirió a su acompañante para recordar aquella final. "Hoy en Santos Adriano, que lo vi jugar en 2011 cuando ganaron la Libertadores. Se la ganaron a Peñarol. Me dio una alegría", dijo entre risas.

Christian Oliva con su nueva camiseta, la de Santos de Brasil
BRASIL

Santos de Brasil presentó a Christian Oliva y dos uruguayos, un ex Nacional y un ex Peñarol, le dejaron sus mensajes de bienvenida; mirá los videos

Christian Oliva
BRASIL

La buena noticia que recibió Christian Oliva tras dejar Nacional por su pase a Santos de Brasil

Las primeras declaraciones de Christian Oliva como jugador del Santos

En la conferencia, Oliva destacó que es "un orgullo" jugar "en un club que tuvo a Pelé, y que hoy tiene a Neymar y tantos jugadores".

"Voy a dar lo mejor de mi con esta camiseta para ayudar al equipo. Hoy es el mayor desafío de mi carrera, llegar al Santos, un club gigante", destacó el uruguayo.

El volante marcó que se encuentra "bien físicamente", y recordó que viene de realizar la pretemporada y jugar tres partidos oficiales con Nacional en Uruguay.

También aseguró que conversó al llegar al club con el técnico del Santos, el argentino Juan Pablo Vojvoda, y explicó que su juego es el de un "volante que marca", al que le gusta la salida "limpia" de pelota.

