Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Lluvias y tormentas en todo el país: Inumet pronosticó cómo estará el tiempo este fin de semana en Uruguay

Este viernes inicia con una "desmejora gradual" desde el litoral oeste al este, con lluvias y tormentas

6 de marzo 2026 - 10:07hs
Inumet pronosticó cómo estará el tiempo este fin de semana

Inumet pronosticó cómo estará el tiempo este fin de semana

Mariana SUAREZ / AFP

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo estará el tiempo este fin de semana que va desde el viernes 6 de marzo al domingo 8 de marzo y anunció una desmejora con "lluvias y tormentas" que afectará principalmente la zona centro, este y norte del país.

Este viernes inicia con una "desmejora gradual" desde el litoral oeste al este, con lluvias y tormentas, "previéndose los fenómenos y acumulados más intensos y elevados al norte del país", de acuerdo con Meteorología.

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 19 °C a los 24 °C.

Más noticias
clima en uruguay hoy: lo que hay que saber segun inumet para este viernes 6 de marzo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 6 de marzo

clima en uruguay hoy: lo que hay que saber segun inumet para este jueves 5 de marzo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 5 de marzo

image
Pronóstico para el viernes 6 de marzo

Pronóstico para el viernes 6 de marzo

De cara al sábado, continuarán las lluvias y tormentas sobre la franja norte, centro y este, donde se prevén los mayores montos en precipitaciones, según informó Inumet.

Durante esta jornada, los expertos prevén que en las zonas suroeste y sur se registren las primeras mejoras en el estado del tiempo.

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 18 °C a los 23 °C.

image
Pronóstico para el sábado 7 de marzo

Pronóstico para el sábado 7 de marzo

El domingo, finalmente, las precipitaciones persistirán sobre la zona noreste, en montos escasos y "mejorando rápidamente", informan.

En el resto del país el cielo se presentará, según meteorología, algo nuboso y nuboso sin lluvias ni tormentas.

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 17 °C a los 25 °C.

image
Pronóstico para el domingo 8 de marzo

Pronóstico para el domingo 8 de marzo

Temas:

Inumet fin de semana lluvias tormentas

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacho Álvarez al arranque de Todo se sabe
STREAMING

Nacho Álvarez estrenó Todo se sabe: cómo fue el arranque del nuevo programa por streaming

El momento en el que el cuidacoches apedrea la camioneta
VIDEO

"¿Vas a pagar vos?" y "te la voy a romper toda": cuidacoches apedreó una camioneta en reclamo de dinero en Parque Rodó

Extranjero pasó casi 100 días sin poder salir de Uruguay por un champú que parecía tener cocaína: ITF lo descartó y podrá volver a su país
LIBERADO

Extranjero pasó casi 100 días sin poder salir de Uruguay por un champú que parecía tener cocaína: ITF lo descartó y podrá volver a su país

Diego Aguirre junto a su hijo Mateo, el día que le dio una placa por sus 100 partidos en su actual etapa como DT
PEÑAROL

Mateo, el hijo de Diego Aguirre, ahora trabaja en Peñarol: el pedido del director deportivo para sumarlo al club y la negativa inicial del entrenador

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos