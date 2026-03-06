Lluvias y tormentas en todo el país: Inumet pronosticó cómo estará el tiempo este fin de semana en Uruguay
Este viernes inicia con una "desmejora gradual" desde el litoral oeste al este, con lluvias y tormentas
6 de marzo 2026 - 10:07hs
Inumet pronosticó cómo estará el tiempo este fin de semana
Mariana SUAREZ / AFP
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo estará el tiempo este fin de semana que va desde el viernes 6 de marzo al domingo 8 de marzo y anunció una desmejora con "lluvias y tormentas" que afectará principalmente la zona centro, este y norte del país.
Este viernes inicia con una "desmejora gradual" desde el litoral oeste al este, con lluvias y tormentas, "previéndose los fenómenos y acumulados más intensos y elevados al norte del país", de acuerdo con Meteorología.
En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 19 °C a los 24 °C.