Lluvias y tormentas en todo el país: Inumet pronosticó cómo estará el tiempo este fin de semana en Uruguay

Inumet pronosticó cómo estará el tiempo este fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) informó cómo estará el tiempo este fin de semana que va desde el viernes 6 de marzo al domingo 8 de marzo y anunció una desmejora con "lluvias y tormentas" que afectará principalmente la zona centro, este y norte del país.

Este viernes inicia con una "desmejora gradual" desde el litoral oeste al este, con lluvias y tormentas , "previéndose los fenómenos y acumulados más intensos y elevados al norte del país" , de acuerdo con Meteorología.

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 19 °C a los 24 °C .

De cara al sábado , continuarán las lluvias y tormentas sobre la franja norte, centro y este, donde se prevén los mayores montos en precipitaciones , según informó Inumet.

Durante esta jornada, los expertos prevén que en las zonas suroeste y sur se registren las primeras mejoras en el estado del tiempo.

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 18 °C a los 23 °C.

El domingo, finalmente, las precipitaciones persistirán sobre la zona noreste, en montos escasos y "mejorando rápidamente", informan.

En el resto del país el cielo se presentará, según meteorología, algo nuboso y nuboso sin lluvias ni tormentas.

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 17 °C a los 25 °C.