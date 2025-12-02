ChatGPT sufre una caída de su servicio y OpenAI trabaja en una solución

Usuarios de ChatGPT han reportado en redes sociales problemas para usar la plataforma sobre las 16.30 de este martes.

La situación se traduce en una inestabilidad generalizada que afecta el rendimiento del popular chatbot. La propia empresa desarrolladora, OpenAI, confirmó los inconvenientes a través de sus canales de comunicación.

La compañía reconoció formalmente que estaban experimentando problemas al declarar: "Estamos experimentando problemas".

En su comunicado, la firma declaró: " Hemos identificado que los usuarios están experimentando errores elevados en los servicios afectados".

La plataforma independiente Downdetector ha reflejado esta interrupción con un incremento notable en los reportes. Se ha registrado un pico en el volumen de quejas y reportes de fallas provenientes de usuarios en todo el mundo.