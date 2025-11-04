Google lanza nueva función de Gemini para crear presentaciones rápidas con IA

Google anunció una actualización en Gemini que permite generar presentaciones a partir de lenguaje natural. La función está disponible para todos los usuarios, según detalló la compañía.

El proceso es simple: basta con escribir una instrucción como "creá una presentación sobre este documento" y presionar el botón + , luego Canvas y finalmente Enviar .

El sistema produce automáticamente una estructura de presentación con diseño visual, títulos y contenido alineado con el texto de origen.

Durante las pruebas, se observó que la versión inicial ofrece un resultado “sólido”, aunque no perfecto, según el testeo de usuarios.

Una de las principales novedades es la posibilidad de exportar directamente a Google Slides, donde el usuario puede editar, cambiar imágenes, animar o modificar el contenido.

De la hoja en blanco a una presentación funcional

La herramienta busca facilitar el inicio de presentaciones, un proceso que suele requerir tiempo y diseño previo.

Dentro de Slides, el asistente mantiene algunas limitaciones: por ejemplo, puede fallar al interpretar comandos en lenguaje natural para agregar nuevas diapositivas.

Pese a ello, la función representa un avance al pasar de la hoja en blanco a una presentación completa con un solo comando.

Para quienes generan contenido, presentan ideas o explican procesos, la herramienta ofrece ahorro de tiempo y eficiencia en las etapas iniciales del trabajo creativo.