Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
niebla
Miércoles:
Mín  13°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Google lanza nueva función de Gemini para crear presentaciones rápidas con IA

La integración con Google Slides marca un paso más hacia la automatización de tareas creativas.

4 de noviembre 2025 - 14:47hs
image

Google anunció una actualización en Gemini que permite generar presentaciones a partir de lenguaje natural. La función está disponible para todos los usuarios, según detalló la compañía.

El proceso es simple: basta con escribir una instrucción como "creá una presentación sobre este documento" y presionar el botón +, luego Canvas y finalmente Enviar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GeminiApp/status/1985465713096794294&partner=&hide_thread=false

El sistema produce automáticamente una estructura de presentación con diseño visual, títulos y contenido alineado con el texto de origen.

Más noticias
Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él y al mismo tiempo es una Luna llena, el fenómeno se llama superluna
ASTRONOMÍA

Así se verá la superluna desde Uruguay: claves del fenómeno astronómico

de jefe comercial a youtuber financiero: la historia de gaston, el uruguayo que ensena a invertir
INVERSIONES

De jefe comercial a youtuber financiero: la historia de Gastón, el uruguayo que enseña a invertir

Durante las pruebas, se observó que la versión inicial ofrece un resultado “sólido”, aunque no perfecto, según el testeo de usuarios.

Una de las principales novedades es la posibilidad de exportar directamente a Google Slides, donde el usuario puede editar, cambiar imágenes, animar o modificar el contenido.

De la hoja en blanco a una presentación funcional

La herramienta busca facilitar el inicio de presentaciones, un proceso que suele requerir tiempo y diseño previo.

Dentro de Slides, el asistente mantiene algunas limitaciones: por ejemplo, puede fallar al interpretar comandos en lenguaje natural para agregar nuevas diapositivas.

Pese a ello, la función representa un avance al pasar de la hoja en blanco a una presentación completa con un solo comando.

Para quienes generan contenido, presentan ideas o explican procesos, la herramienta ofrece ahorro de tiempo y eficiencia en las etapas iniciales del trabajo creativo.

Temas:

Google Gemini

Seguí leyendo

Las más leídas

ASSE: mujer contó que ingresó varias veces al despacho del exvicepresidente para tener relaciones sexuales con su secretario
ASSE

ASSE: mujer contó que ingresó varias veces al despacho del exvicepresidente para tener relaciones sexuales con su secretario

Se publicó el rating de radios 2025
RATINGS

¿Cuáles son los programas de radio más escuchados? Se publicó el nuevo rating del dial uruguayo

Vehículo de Del Molino

Licencias de conducir para automáticos: cómo funcionan los permisos que solo otorgan Montevideo y Canelones y no se encuentran en la normativa nacional

Así quedaron los autos que participaron en el accidente
TRÁNSITO

"Era superbueno, casi perfecto": habló el padre del joven de 18 años que murió en un accidente de tránsito en Piriápolis

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos