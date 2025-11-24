Dólar
/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ChatGPT incorpora un "investigador de compras" para las fiestas: mirá cómo funciona

OpenAI integra una función que busca, cita fuentes y genera recomendaciones de productos.

24 de noviembre 2025 - 16:44hs
image

OpenAI anunció el lanzamiento de una nueva función de “investigación de compras” integrada en ChatGPT. La herramienta permite buscar productos, comparar precios y recibir guías personalizadas directamente desde el chat.

La función está disponible para usuarios de ChatGPT Pro y se activa al realizar consultas relacionadas con compras. Según OpenAI, la opción también puede seleccionarse manualmente desde el menú de herramientas del asistente.

La compañía explicó que el sistema busca información actualizada en línea, incluyendo precios, disponibilidad, reseñas e imágenes.

OpenAI señaló que el objetivo es ofrecer un proceso de búsqueda guiado, en el que la IA adapta las sugerencias según las respuestas del usuario. Si la memoria está activada, ChatGPT puede personalizar aún más la experiencia teniendo en cuenta preferencias previas.

La herramienta utiliza un modelo GPT-5 mini optimizado para compras

La investigación de compras funciona sobre GPT-5 mini, una versión entrenada con aprendizaje de refuerzo para tareas de compra. OpenAI indicó que el modelo fue diseñado para leer sitios web "confiables", citar "fuentes verificables" y sintetizar información de múltiples páginas.

La empresa detalló que la precisión del modelo alcanza niveles superiores a versiones anteriores en la identificación de productos que cumplen con los requisitos del usuario, como precio, color o especificaciones técnicas.

OpenAI destacó que la experiencia es transparente y segura, y que “los chats nunca se comparten con los minoristas”. Los resultados provienen de sitios de comercios públicos y se excluyen páginas de baja calidad o spam.

Los comerciantes interesados en aparecer en los resultados podrán hacerlo mediante un proceso de inclusión en lista blanca, disponible en el sitio web oficial de la compañía.

La empresa advirtió que, aunque el modelo mejora la exactitud en los detalles de productos, puede haber errores en precio o disponibilidad, por lo que recomienda visitar los sitios de los vendedores para confirmar la información.

OpenAI indicó que esta función es "solo el inicio" de una serie de mejoras orientadas a “simplificar la búsqueda de los productos adecuados”, ampliando categorías y ofreciendo formas más intuitivas de comparación y descubrimiento.

