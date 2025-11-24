Dólar
Compra 38,50 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Martes:
Mín  16°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / red social X

Elon Musk activó la ubicación en X: así afecta a las cuentas uruguayas

El sistema identifica el país de origen para frenar campañas de influencia, aunque ya generó confusión por fallas en los datos

24 de noviembre 2025 - 10:15hs
Elon Musk

Elon Musk

La red social X ha lanzado este fin de semana una novedad para combatir los trols que que ha levantado las quejas de los usuarios: la característica 'Acerca de tu cuenta', que permite descubrir dónde está ubicada, debido a la imprecisión de la información.

'Acerca de tu cuenta' se lanzó a nivel global el sábado, previo aviso del responsable de Producto en X, Nikita Bier, quien indicó en un breve comunicado compartido en X que esta característica "permitirá ver el país o la región donde se encuentra una cuenta".

Según Bier, "este es un primer paso importante para asegurar la integridad de la plaza pública global", en tanto que el objetivo de esta novedad era reducir las interacciones no auténticas en la red social, como la suplantación de identidad, los trols o las campañas de influencia desde el extranjero.

Más noticias
whatsapp tuvo un fallo que permitio recolectar mas 2 millones de fotos de perfil de uruguayos

WhatsApp tuvo un fallo que permitió recolectar mas 2 millones de fotos de perfil de uruguayos

google presenta gemini 3, con razonamiento avanzado y la capacidad de descubrir la intencion de una peticion
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Google presenta Gemini 3, con razonamiento avanzado y la capacidad de descubrir la intención de una petición

El nuevo apartado, al que se llega al pinchar sobre la fecha de creación de la cuenta en un perfil, muestra, además de dicha fecha, los cambios de nombre de usuario que ha tenido, la ubicación de la cuenta y desde donde se conecta el usuario.

Sin embargo, en poco tiempo recibió quejas por la impresión de los datos que se mostraban, lo que llevó a Bier a confirmar que "si algún dato es incorrecto, se actualizará periódicamente con la mejor información disponible. Esto se realiza con un calendario diferido y aleatorio para preservar la privacidad".

Uno de los datos más afectados es el de la ubicación. La red social acompaña con el símbolo de un escudo con una exclamación en su interior aquellas cuentas en las que este dato es sospechoso.

Con un mensaje emergente, avisa de que el país o la región que se muestran puede que "no sean exactos", debido a que la cuenta "podría estar conectada a través a un servidor proxy (por ejemplo, una VPN) que puede cambiar el país o la región que se muestra en el perfil de la cuenta".

"Es posible que estos datos no sean precisos. Algunos proveedores de servicio de Internet pueden usar servidores proxy automáticamente sin que el usuario realice ninguna acción", añade.

El responsable de Producto en X ha informado de que "hay algunos detalles" que resolverán este martes, y ha reconocido que "los datos de las cuentas antiguas no eran del 100%".

Europa Press

Temas:

red social X Elon Musk

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego García y Lucas Rodríguez
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol 2-2 Nacional: el equipo de Diego Aguirre levantó un 0-2 tras pésimos 45 minutos, pero su rival sacó un gran resultado de visita en la primera final de la Liga AUF Uruguaya

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos
FÚTBOL URUGUAYO

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos prohibidos, que estaban escondidos, lo que fue captado por cámaras del Ministerio del Interior

Ignacio Sosa y Christian Oliva 
CLÁSICO

A qué hora juegan hoy Peñarol vs Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo y por dónde verlo

Cambio de estrategia de defensa de Marset mientras intenta liberar a Gianina García Troche apelando al derecho penal del enemigo
DEFENSA

Cambio de estrategia de defensa de Marset mientras intenta liberar a Gianina García Troche apelando al "derecho penal del enemigo"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos