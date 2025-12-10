Las Gemínidas iluminan el cielo: cuándo y cómo ver la lluvia de meteoros desde Uruguay

Foto de banco de imágenes de una lluvia de meteoros Piqsels

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) informó que la noche del 13 al 14 de diciembre se dará el pico de la lluvia de meteoros Gemínidas , uno de los eventos más esperados del calendario astronómico.

Visibles desde ambos hemisferios , las Gemínidas tienen como cuerpo de origen al asteroide 3200 Phaethon , que completa su órbita alrededor del Sol en 1,4 años .

El OALM señaló que, bajo condiciones ideales , podrán observarse entre 120 y 150 meteoros por hora , un número que convierte a las Gemínidas en una de las lluvias más abundantes del año.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Cuando la IA va al psicólogo: detectan "angustia simulada" en Gemini y Grok

CIBERSEGURIDAD Más de 70 organismos del Estado uruguayo no tienen doble factor de autenticación, según un estudio

Según el observatorio, para seguir el fenómeno hay que orientarse hacia la constelación de Géminis , tomando a Júpiter como guía en el cielo nocturno.

El mejor horario para la observación en Montevideo será alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando el radiante (punto del que parecen surgir los meteoros) se encuentre más alto.

El OALM recomienda buscar lugares oscuros y alejados de la contaminación lumínica, ya que las Gemínidas pueden apreciarse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni binoculares.