Google Chrome estrena Split View: dos páginas en una sola pestaña

Google Chrome incorpora una novedad que cambia la forma de navegar. La versión 142 del navegador incluye la función Split View , que permite abrir dos páginas web dentro de una sola pestaña.

La herramienta divide la pestaña en paneles verticales , evitando llenar el escritorio con múltiples ventanas superpuestas. El usuario puede ver y operar dos sitios sin salir del mismo entorno.

La activación se realiza de forma progresiva , por lo que algunos usuarios pueden encontrarla disponible sin aviso. Quienes aún no la tengan pueden habilitarla manualmente desde la configuración del navegador.

Según explica Google, Split View busca ofrecer un flujo más limpio y ordenado. Permite comparar información, revisar documentos o navegar en redes sociales dentro de una misma pestaña.

El cambio se percibe desde los primeros segundos de uso. No requiere ajustar marcos ni dividir la pantalla mediante el sistema operativo, ya que Chrome realiza la gestión directamente.

Cómo activarlo: hacé clic derecho sobre la pestaña y seleccioná “Añadir pestaña a la nueva vista dividida”. Chrome dividirá la pantalla dentro de la misma ventana, mostrando ambas páginas de forma paralela.