Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes
Martes:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTERNET

Google Chrome estrena Split View: dos páginas en una sola pestaña

La versión 142 del navegador de Google habilita Split View, disponible de forma progresiva para los usuarios.

8 de diciembre 2025 - 14:41hs
freepik__img1-pon-esta-captura-de-pantalla-en-una-laptop-vi__68777

Google Chrome incorpora una novedad que cambia la forma de navegar. La versión 142 del navegador incluye la función Split View, que permite abrir dos páginas web dentro de una sola pestaña.

La herramienta divide la pestaña en paneles verticales, evitando llenar el escritorio con múltiples ventanas superpuestas. El usuario puede ver y operar dos sitios sin salir del mismo entorno.

La activación se realiza de forma progresiva, por lo que algunos usuarios pueden encontrarla disponible sin aviso. Quienes aún no la tengan pueden habilitarla manualmente desde la configuración del navegador.

Más noticias
que es el codigo rojo impulsado por openai, la empresa que creo chatgpt
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Qué es el "código rojo" impulsado por OpenAI, la empresa que creó ChatGPT

Qué fue lo más buscado en España en 2025 en Google.
TECNOLOGÍA

Apagones, Inteligencia Artificial y "hacer caca en el trabajo": lo más buscado en España en 2025 según Google

Según explica Google, Split View busca ofrecer un flujo más limpio y ordenado. Permite comparar información, revisar documentos o navegar en redes sociales dentro de una misma pestaña.

El cambio se percibe desde los primeros segundos de uso. No requiere ajustar marcos ni dividir la pantalla mediante el sistema operativo, ya que Chrome realiza la gestión directamente.

Cómo activarlo: hacé clic derecho sobre la pestaña y seleccioná “Añadir pestaña a la nueva vista dividida”. Chrome dividirá la pantalla dentro de la misma ventana, mostrando ambas páginas de forma paralela.

Temas:

Google Chrome

Seguí leyendo

Las más leídas

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI
LUTO

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI

El martes se vota la propuesta final de cronograma de cursos 2026.
CALENDARIO

Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2026: ANEP decide las fechas con una novedad para vacaciones de primavera

Paola Bianco y Gaspar Valverde
GASPAR VALVERDE

"Cuando lo dejaron de lado nadie saltó": la dura crítica de Paola Bianco en su despedida a Gaspar Valverde

Los uruguayos de Flamengo en el Mundial de Clubes: Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz 
URUGUAYOS

El uruguayo de Flamengo que quedó afuera de la Copa Intercontinental: no viajó a Catar y ya lo dan como baja en el equipo carioca para 2026

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos