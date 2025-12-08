Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El primer jugador de Peñarol que se mostró en vacaciones luego de la derrota ante Nacional en la definición de la Liga AUF Uruguaya

Mirá quién fue el primer jugador de Peñarol que se mostró en vacaciones luego de la derrota ante Nacional en la definición de la Liga AUF Uruguaya

8 de diciembre 2025 - 15:06hs
El plantel de Peñarol saluda a la tribuna previo a la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional

El plantel de Peñarol saluda a la tribuna previo a la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Los jugadores de Peñarol están haciendo uso de su licencia luego de la derrota ante Nacional en la Liga AUF Uruguaya. Son tiempos de descanso, de recargar energías y de volver a poner foco para el 2026. Para los dirigentes es tiempo de rearmar un plantel que sufrirá muchas bajas.

Una semana después de la caída contra Nacional, apareció el primer jugador de Peñarol en redes sociales.

Flavio Perchman y Ricardo Vairo
FÚTBOL

"Cuando Nacional se compromete, todo el fútbol uruguayo avanza": los albos sobre los derechos de TV del fútbol uruguayo, los elogio a la AUF y un mensaje a Peñarol

Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

El campeón uruguayo con Peñarol en 2024 que quiere Diego Aguirre para la temporada 2026

Se trata del chileno Brayan Cortés que se mostró en Playa Cavancha de Iquique, en Chile,

Cortés llegó a préstamo de Colo Colo a Peñarol a mitad de año y alternó buenos partidos con otros discretos.

Los aurinegros tienen una opción de compra por su ficha pero según se informó a Referí desde la interna del club, Peñarol no va a hacer uso de la opción y para 2026 se buscará la contratación de un nuevo golero.

WhatsApp Image 2025-12-08 at 14.30.37
Temas:

Peñarol Brayan Cortés

Seguí leyendo

Las más leídas

Los uruguayos de Flamengo en el Mundial de Clubes: Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz 
URUGUAYOS

El uruguayo de Flamengo que quedó afuera de la Copa Intercontinental: no viajó a Catar y ya lo dan como baja en el equipo carioca para 2026

Daniel Carreño como técnico de Al-Riyadh de Arabia Saudita
ARABIA SAUDITA

El jugador titular de Nacional que Daniel Carreño se quiere llevar a su flamante club en Arabia Saudita

Ronald Araujo
URUGUAYOS

La salud mental de Ronald Araujo: lo que dicen en España sobre el bajón anímico del capitán de Barcelona y zaguero de la selección uruguaya

Uno de los afectados en el accidente en Tala
CICLISMO

"Desgracia con suerte" y "casi una tragedia": varios ciclistas heridos en Tala en carrera oficial luego de que un coche de la competencia impactara contra el pelotón

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos