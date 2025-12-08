El primer jugador de Peñarol que se mostró en vacaciones luego de la derrota ante Nacional en la definición de la Liga AUF Uruguaya
8 de diciembre 2025 - 15:06hs
El plantel de Peñarol saluda a la tribuna previo a la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional
FOTO: Gastón Britos/FocoUy
Los jugadores de Peñarol están haciendo uso de su licencia luego de la derrota ante Nacional en la Liga AUF Uruguaya. Son tiempos de descanso, de recargar energías y de volver a poner foco para el 2026. Para los dirigentes es tiempo de rearmar un plantel que sufrirá muchas bajas.