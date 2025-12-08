El primer jugador de Peñarol que se mostró en vacaciones luego de la derrota ante Nacional en la definición de la Liga AUF Uruguaya

El plantel de Peñarol saluda a la tribuna previo a la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional

Los jugadores de Peñarol están haciendo uso de su licencia luego de la derrota ante Nacional en la Liga AUF Uruguaya. Son tiempos de descanso, de recargar energías y de volver a poner foco para el 2026. Para los dirigentes es tiempo de rearmar un plantel que sufrirá muchas bajas.

En ese contexto de caída ante Nacional en las finales de la Liga AUF Uruguaya, con un empate 2-2 en el Campeón del Siglo , y una derrota, en alargue 1-0 en el Gran Parque Central , la mayoría de los jugadores se llamaron a silencio.

Muy pocos hablaron y solo dos se expresaron en mensajes a través de redes sociales. Uno fue Nahuel Herrera y otro Maximiliano Olivera .

Una semana después de la caída contra Nacional, apareció el primer jugador de Peñarol en redes sociales.

Se trata del chileno Brayan Cortés que se mostró en Playa Cavancha de Iquique, en Chile,

Cortés llegó a préstamo de Colo Colo a Peñarol a mitad de año y alternó buenos partidos con otros discretos.

Los aurinegros tienen una opción de compra por su ficha pero según se informó a Referí desde la interna del club, Peñarol no va a hacer uso de la opción y para 2026 se buscará la contratación de un nuevo golero.