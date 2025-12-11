OpenAI lanzó en Uruguay ChatGPT Go, un plan de suscripción "barato"

ChatGPT lanzó en Uruguay su plan de suscripción “Go”, una opción intermedia que ofrece acceso ampliado a sus herramientas de inteligencia artificial. El costo mensual es de 7,50 dólares, equivalentes a unos 300 pesos uruguayos.
El servicio había comenzado a operar en India en agosto. Según la página de soporte de OpenAI, su propósito es “democratizar el acceso a herramientas de inteligencia artificial sin necesidad de pagar el precio completo del plan más avanzado”.
Go incluye todas las funciones del plan gratuito, pero con mayor capacidad y uso extendido en varias áreas clave del servicio.
Qué ofrece ChatGPT Go
El nuevo plan da acceso ampliado al modelo GPT-5, permitiendo un uso más prolongado de la tecnología insignia de OpenAI. También amplía la generación de imágenes, lo que posibilita crear más contenido visual tanto para fines laborales como personales.
Los suscriptores de Go pueden subir y analizar más archivos, incluyendo documentos, hojas de cálculo y otros formatos, lo que facilita el trabajo con datos y la automatización de tareas.
Además, el plan ofrece mayor acceso al análisis avanzado de datos, incorporando herramientas como Python para la exploración y resolución de problemas.
Otra mejora destacada es la memoria más extensa, que permite mantener conversaciones más coherentes y personalizadas, gracias a un contexto de diálogo ampliado.
ChatGPT Go, además, habilita la creación de GPTs personalizados. Son como versiones “chiquitas” del chatbot, entrenadas por vos mismo con documentos propios, instrucciones específicas o estilo de trabajo, y que permiten automatizar tareas repetitivas. Es algo que en otras plataformas —como Gemini— ya se ofrece sin costo.
A eso se suma otra función exclusiva: programar tareas automatizadas. Por ejemplo, pedirle que todos los días te arme un resumen de noticias en un párrafo, sin que tengas que solicitarlo manualmente.