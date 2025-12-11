OpenAI lanzó en Uruguay ChatGPT Go, un plan de suscripción "barato"

ChatGPT lanzó en Uruguay su plan de suscripción “Go” , una opción intermedia que ofrece acceso ampliado a sus herramientas de inteligencia artificial. El costo mensual es de 7,50 dólares , equivalentes a unos 300 pesos uruguayos .

El servicio había comenzado a operar en India en agosto . Según la página de soporte de OpenAI, su propósito es “democratizar el acceso a herramientas de inteligencia artificial sin necesidad de pagar el precio completo del plan más avanzado” .

Go incluye todas las funciones del plan gratuito, pero con mayor capacidad y uso extendido en varias áreas clave del servicio.

El nuevo plan da acceso ampliado al modelo GPT-5 , permitiendo un uso más prolongado de la tecnología insignia de OpenAI. También amplía la generación de imágenes , lo que posibilita crear más contenido visual tanto para fines laborales como personales.

Los suscriptores de Go pueden subir y analizar más archivos, incluyendo documentos, hojas de cálculo y otros formatos, lo que facilita el trabajo con datos y la automatización de tareas.

Además, el plan ofrece mayor acceso al análisis avanzado de datos, incorporando herramientas como Python para la exploración y resolución de problemas.

Otra mejora destacada es la memoria más extensa, que permite mantener conversaciones más coherentes y personalizadas, gracias a un contexto de diálogo ampliado.

ChatGPT Go, además, habilita la creación de GPTs personalizados. Son como versiones “chiquitas” del chatbot, entrenadas por vos mismo con documentos propios, instrucciones específicas o estilo de trabajo, y que permiten automatizar tareas repetitivas. Es algo que en otras plataformas —como Gemini— ya se ofrece sin costo.

A eso se suma otra función exclusiva: programar tareas automatizadas. Por ejemplo, pedirle que todos los días te arme un resumen de noticias en un párrafo, sin que tengas que solicitarlo manualmente.