MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

WhatsApp reinventa el buzón de voz para las llamadas perdidas: mirá la nueva función

La nueva opción aparece automáticamente tras una llamada perdida y permite grabar un mensaje con un solo toque

12 de diciembre 2025 - 9:36hs
WhatsApp app
yuri.samoilov.online

WhatsApp ha agregado una nueva función de mensajes de llamadas perdidas que, inspirado en el papel del buzón de voz, facilita grabar una nota de voz o mensaje de vídeo de forma sencilla cuando las llamadas no reciben respuesta.

La plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta ha compartido cómo, a la hora de ponerse en contacto con seres queridos, y más coincidiendo con la época de fiestas navideñas, algunas veces es complicado contactar de inmediato con la personas deseadas.

Para este tipo de situaciones de llamadas perdidas telefónicas, habitualmente los usuarios recurren al buzón de voz, dejando un breve mensaje sobre el motivo de la llamada. Ahora, WhatsApp ha implementado una opción similar para las llamadas o videollamadas perdidas en la 'app'.

EuropaPress_7165284_nueva_funcion_mensajes_llamadas_perdidas_whatsapp

Con la función de mensajes de llamadas perdidas, en caso de que no haya respuesta, los usuarios podrán grabar una nota de voz o un mensaje de vídeo, según el tipo de llamada que se haya efectuado, "con un solo toque".

De esta forma, quienes no hayan respondido a la llamada podrán escuchar el audio o visualizar el vídeo más tarde, haciendo que los correos de voz "queden en el pasado", como ha explicado en un comunicado.

Concretamente, esta opción aparecerá en pantalla después de haber llamado a alguien que no haya contestado al teléfono de forma más sencilla, bajo el mensaje de la llamada perdida en la conversación, sin tener que mandar el audio o grabar el mensaje de vídeo de forma manual.

Otras novedades

Junto a esta opción, WhatsApp también ha agregado otras funciones adicionales en las llamadas para mejorar la comunicación en las fechas navideñas. Es el caso de las nuevas reacciones en los chats de audio en los grupos, que ahora permitirá compartir pequeñas reacciones sin interrumpir la conversación.

Igualmente, para las llamadas grupales, ahora se pondrá el foco en el orador, es decir, quien esté hablando se mostrará destacado en pantalla, para que sea más sencillo seguir la conversación.

Además de todo ello, también se han implementado mejoras en la creación de imágenes con Meta AI, al incorporar nuevas capacidades del modelo de generación de imágenes de Midjourney y Flux en WhatsApp, añadiendo asimismo una opción para animar cualquier foto convirtiéndola en un vídeo breve.

Por otra parte, en el ordenador, la pestaña de archivos multimedia se ha rediseñado para buscar documentos, enlaces y archivos multimedia en un solo lugar organizado, tanto en Mac, como en Windows y en la versión web. Igualmente, las vistas previas de enlaces ahora se muestran de forma más clara.

A todo ello se le suman nuevos 'stickers' para los estados, que agregan más formas de expresarse con la opción de añadir letras de canciones, preguntas que otros pueden responder y 'stickers' interactivos.

Finalmente, WhatsApp ha presentado las preguntas en los canales, una forma de mejorar la interacción entre los administradores y los usuarios, al recibir respuestas en tiempo real.

Europa Press

WhatsApp

