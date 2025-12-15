Dólar
/ Nacional / GOBIERNO

Alejandro Sánchez opinó sobre el "cambio de signo" en el gobierno de Chile y reveló la postura que asumirá Uruguay

"Desde Uruguay seguiremos trabajando, independientemente de si hay gobiernos de derecha, de izquierda o de centro, porque el objetivo está puesto en la gente", argumentó el secretario de Presidencia

15 de diciembre 2025 - 11:45hs
20250620 Alejandro Pacha Sánchez
Foto: Inés Guimaraens

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó este lunes que, pese al “cambio de signo” en el gobierno de Chile tras el triunfo de José Antonio Kast, Uruguay “seguirá trabajando por la unidad latinoamericana” y mantendrá una agenda de trabajo común con el país trasandino.

Las declaraciones se dieron luego de que este domingo el presidente Yamandú Orsi se comunicara con el mandatario electo chileno para desearle “éxito en la futura gestión”. Ambos acordaron mantener una conversación telefónica este lunes.

Kast, el candidato ubicado más a la derecha desde el retorno de la democracia hace 35 años, se impuso en el balotaje con el 58% de los votos, frente al 41% obtenido por Jeannette Jara, representante de una coalición de izquierda.

“Cuando hay democracia, siempre uno tiene que estar contento”

En rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12), Sánchez valoró el proceso electoral chileno y subrayó la necesidad de respetar los resultados. “Hubo democracia. Cuando hay democracia, siempre uno tiene que estar contento. Por supuesto, hay que respetar los resultados; en este caso, hay un cambio de signo del gobierno de Chile, espero que sea para lo mejor de los chilenos”, expresó.

En ese marco, señaló que Uruguay buscará continuar una agenda conjunta con Chile, más allá de las diferencias ideológicas entre el gobierno de Orsi y la futura administración encabezada por Kast.

“El objetivo está puesto en la gente”

Sánchez remarcó que existen objetivos comunes en la región, independientemente de la orientación política de los gobiernos. “Independientemente de la filiación ideológica de los gobiernos, hay objetivos comunes en la región, porque la región necesita desarrollarse, y para eso tenemos que pensar una América Latina lo más integrada posible”, afirmó.

Por lo tanto, desde Uruguay seguiremos trabajando, independientemente de si hay gobiernos de derecha, de izquierda o de centro, porque el objetivo está puesto en la gente”, agregó. En ese sentido, enumeró desafíos compartidos como el desarrollo económico, la generación de inversiones, el empleo, y la necesidad de resolver los problemas del narcotráfico y la seguridad, que —sostuvo— “no tienen signo ideológico”.

Lo que hay que hacer es trabajar por la unidad latinoamericana”, enfatizó.

La llamada entre Orsi y Kast

De acuerdo con Sánchez, la conversación prevista para este lunes entre Orsi y Kast estará centrada en cómo ambos gobiernos pueden trabajar “en conjunto” para avanzar en una agenda regional común.

Una agenda que permita construir mayor soberanía para América Latina, que siga siendo un continente de paz, de democracia y de defensa de los derechos humanos, pero, por sobre todas las cosas, que podamos resolver los problemas sociales que tiene América Latina, que es lo que más demandan nuestras sociedades”, concluyó.

