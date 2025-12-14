Kast, el presidente de extrema derecha con un plan "implacable" para gobernar Chile

En su tercer intento , José Antonio Kast alcanzó el poder en las urnas para la extrema derecha en Chile . Más sobrio que otros líderes de la misma ideología, este devoto católico promete un plan “implacable” para restaurar la seguridad y el orden en Chile.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Este domingo se impuso en el balotaje sobre la izquierdista Jeannet Jara , quien reconoció su derrota.

De 59 años y padre de nueve hijos , Kast es un abogado ultraconservador : rechaza el aborto incluso en casos de violación, la píldora anticonceptiva de emergencia, el divorcio, el matrimonio homosexual y la eutanasia .

ELECCIONES EN CHILE Ola de criminalidad propulsa a un ultraderechista a la presidencia de Chile

ELECCIONES Chile elige presidente con la extrema derecha como favorita al cerrar la votación

Lleva 30 años en política sin la estridencia de líderes de derecha como Jair Bolsonaro o Javier Milei , con quienes se le compara.

“Es mucho más conservador como personaje y no tiene una personalidad muy carismática”, dice a la AFP Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile.

Sus logros como diputado se limitan a la aprobación de leyes que permitieron colocar estatuas, vender lentes para la presbicia sin receta médica, otorgarle a una monja un pasaporte chileno y regular loterías.

Admirador de la dictadura de Augusto Pinochet, se ganó el favor de los chilenos con su promesa de atacar la criminalidad y deportar a casi 340.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos.

La percepción de inseguridad supera por mucho la evidencia de que Chile sea un país tomado por el crimen, pese al repunte de delitos en los últimos años.

“Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa”, asegura Kast, quien asumirá el 11 de marzo.

Fue electo en medio de una ola conservadora en América Latina y tras el segundo triunfo de Donald Trump en Estados Unidos.

Blindado y con revólver

El fundador del Partido Republicano realizó varios actos de campaña detrás de un vidrio blindado y reveló que portaba un revólver con cinco tiros.

Una de sus promesas es aumentar el poder de fuego de la policía.

Aun así, “se le ve muy sobrio, muy pragmático, muy pausado y muy calmado” frente a otros líderes de extrema derecha, señala la periodista Amanda Marton.

Está casado con María Pía Adriasola, quien relató en 2017 que Kast le prohibió usar anticonceptivos.

Es el menor de 10 hijos de inmigrantes alemanes que levantaron un próspero negocio familiar.

Investigaciones periodísticas revelaron que su padre fue miembro del partido nazi, algo que Kast negó, asegurando que fue un recluta forzado del ejército alemán.

Para algunos votantes, su forma calma y directa resulta atractiva. Para otros, genera temor: “Un lobo que se disfraza de gente buena”, dijo una pensionada en Santiago.

Su llegada al poder supone el primer triunfo de la ultraderecha desde el fin de la dictadura.

¿Moderado?

Aunque mantiene la calma, excolaboradores lo describen como autoritario. “O estás con él, o él está contra ti”, recordó una exdirigente de la UDI.

Tras dejar ese partido en 2016, fundó el Partido Republicano, que conduce con fuerte control interno.

En esta campaña relegó la agenda social conservadora y se enfocó en seguridad y migración, temas que considera clave para sumar votos.

“No moderó su discurso, solo evitó lo que podía costarle votos”, señala la analista Claudia Heiss.

Kast celebró su revancha electoral:

“¿Cuántas veces nos dijeron que era imposible?”.

AFP